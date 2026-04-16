Nashville sorprende y elimina al América en Concachampions

Las Águilas quedaron fuera en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al caer por la mínima diferencia ante Nashville en el Estadio Azteca

El Nashville, de la Major League Soccer (MLS), sorprendió el martes por la noche con su triunfo 0-1 sobre el América, con el que avanzó a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de la MLS chocará contra el ganador entre Tigres y Seattle Sounders en la siguiente ronda.

Nashville avanzó con marcador total de 1-0, luego del empate sin goles del juego de ida de cuartos de final realizado la semana pasada.

El alemán Hany Mukhtar anotó el gol de la victoria.

En el primer tiempo, el América apenas tuvo un par de aproximaciones, pero sin puntería, ante un Nashville que estuvo bien ordenado en defensiva.

En el segundo lapso, el visitante sorprendió en una incursión por derecha en la que el costarricense Warren Madrigal centró para el remate potente de Mukhtar que celebró el 0-1 al 51.

En el minuto 65, el árbitro detuvo el partido como advertencia por los gritos discriminatorios que emitió la afición, situación que se repitió al 83.