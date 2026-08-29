NASCAR México Series estrena The Chase en Monterrey

La temporada regular de NASCAR México Series terminó y la pelea por el campeonato entra en su etapa decisiva con el estreno de The Chase.

La temporada regular de NASCAR México Series llegó a su fin y la lucha por el campeonato entra en su etapa decisiva.

El Autódromo Monterrey será escenario del arranque de The Chase los próximos 4 y 5 de septiembre, con 10 pilotos en busca del título de 2026.

La competencia se disputará en el trazado conocido como “El Frijol”, donde comenzará una nueva etapa del campeonato que este año recupera el formato de The Chase.

Rubén llega como líder y Max completa el Top 5

La escudería Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis tendrá a dos representantes en la pelea por el campeonato.

Rubén García Jr., al volante del auto #88, comenzará la fase final como líder, mientras Max Gutiérrez, con el #23, arrancará desde la quinta posición.

Ambos aseguraron su lugar después de una buena actuación en Puebla, última carrera de la temporada regular.

García Jr. y Gutiérrez estuvieron entre los protagonistas desde las prácticas, clasificaron en Top 2 y Top 4, respectivamente, y durante la carrera llegaron a pelear por los primeros lugares y por los puntos de los stages.

El resultado permitió a García Jr. conservar el liderato y a Gutiérrez cerrar la temporada regular dentro de los cinco mejores.

Un Chase sin eliminaciones

A diferencia del formato utilizado en años anteriores, esta edición de The Chase no tendrá eliminaciones. Los 10 pilotos clasificados disputarán cuatro carreras y el campeonato se definirá por la suma de los puntos obtenidos en cada una.

La ruta por el título comenzará en Monterrey, continuará en Aguascalientes y Yucatán, y llegará a su definición en Ciudad de México.

Para Rubén García Jr., la regularidad fue una de las claves para llegar a esta instancia en la primera posición.

“Hemos tenido una temporada regular realmente buena, el auto 88 por mucho ha sido el más consistente y los números lo respaldan pues tomamos el liderato desde la fecha uno y lo mantuvimos hasta el final de temporada regular”, señaló el piloto.

García Jr. también destacó la velocidad mostrada en Puebla, aunque reconoció que el resultado final no reflejó completamente el desempeño del auto.

“Al final los puntos sumados nos permiten arrancar ahora el CHASE en la primera plaza”, afirmó.

Para Max Gutiérrez, la clasificación al Chase representa el cierre positivo de una temporada regular en la que tuvo que superar contactos y diferentes complicaciones.

En Puebla, el piloto explicó que el equipo tuvo que modificar algunos aspectos del setting durante la competencia, pero logró encontrar el rendimiento necesario para pelear adelante.

“Mi equipo realizó un excelente trabajo recibiendo mi mensaje de lo que necesitaba el coche, eso fue lo que nos ayudó a estar en carrera llegando a la punta”, comentó Gutiérrez.

El piloto del auto #23 consideró que estuvo cerca de disputar la victoria y destacó que se cumplió el objetivo de terminar la campaña regular dentro de los cinco primeros.

“Creo que dos vueltas más y hubiéramos peleado por el primero”, dijo.

Ahora, Gutiérrez apunta a Monterrey con el objetivo de aprovechar la nueva oportunidad por el campeonato.

Así arranca la pelea por el título

Rubén García Jr. comenzará The Chase con 2,015 puntos, apenas tres unidades por delante de Alex de Alba.

La clasificación de los 10 contendientes es:

Rubén García Jr. — 2,015 puntos Alex de Alba — 2,012 Rodrigo Rejón — 2,009 Irwin Vences — 2,006 Max Gutiérrez — 2,005 Eloy Falcón — 2,004 Rubén Rovelo — 2,003 Xavi Razo — 2,002 Julio Rejón — 2,001 José Luis Ramírez — 2,000

La diferencia entre el primero y el décimo es de apenas 15 puntos, por lo que la pelea llegará a Monterrey prácticamente abierta.