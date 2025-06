 Nascar México Cup Series tiene inicio accidentado por retrasos

La primera carrera de la Serie de la Copa de NASCAR fuera de Estados Unidos tuvo un comienzo accidentado el viernes, ya que varios equipos aún no habían llegado a Ciudad de México debido a problemas de viaje en Carolina del Norte.

Shane Van Gisbergen estaba abrochado en su asiento listo para dirigirse a Ciudad de México para la primera carrera internacional de la Serie de la Copa de NASCAR de la era moderna cuando un fuerte "¡BOOM!" obligó repentinamente al piloto a abortar el despegue.

Había un problema en el motor del vuelo chárter en Carolina del Norte y Van Gisbergen y la mayoría de Trackhouse Racing se encontraron repentinamente varados. De hecho, dos vuelos chárter de NASCAR tuvieron problemas el jueves que retrasaron la llegada de miembros del equipo y pilotos para al menos cinco equipos.

Todos llegaron sanos y salvos el viernes por la mañana —algunos equipos condujeron hasta Atlanta para tomar vuelos comerciales— mientras que otros esperaban un nuevo chárter por la mañana.

"We're making history right now, together."@Daniel_SuarezG on NASCAR racing in his home country. pic.twitter.com/WQF0RwiFhj — NASCAR (@NASCAR) June 13, 2025

“Sí, no fue muy divertido. Ayer fue un día largo", dijo Van Gisbergen una vez en Ciudad de México. "Bastante aterrador cuando el avión se lanzó al despegar. Se detuvieron y estaban tratando de conseguir otro avión. Y luego fue lo primero esta mañana, así que hubo que madrugar. Creo que nos levantamos a las 3:30 a.m. en casa y tomamos un vuelo temprano aquí”.

Fue un comienzo accidentado para la primera carrera de la Serie de la Copa con puntos fuera de Estados Unidos, ya que todo el calendario del viernes tuvo que ser reorganizado para acomodar a los equipos varados. Y, con personal del equipo faltante para algunas organizaciones, se llamaron refuerzos para ayudar: el director de comunicaciones de Trackhouse tuvo que ayudar a descargar los autos del equipo de los camiones.

Los camiones vinieron directamente de la carrera del domingo pasado en Michigan y llegaron a la pista de Ciudad de México el jueves.

“Debido a dos problemas con aeronaves que dejaron el jueves en tierra a varios equipos de carreras en Charlotte, Carolina del Norte, NASCAR ha ajustado el calendario en pista para las actividades de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México”, dijo NASCAR en un comunicado.

NASCAR retrasó la práctica originalmente planeada para el viernes por la mañana para más tarde, también se pospusieron todas las sesiones de práctica de la Serie Xfinity del viernes al sábado mientras la primera de dos carreras de la Serie México de NASCAR se correrá antes de lo originalmente programado el viernes.

Feeling good on Friday. 💪



Hear from @ToddGilliland_ after he puts the No. 34 on top of the speed charts in the second practice session. pic.twitter.com/rSpWyTXqXa — NASCAR (@NASCAR) June 13, 2025

La Serie Xfinity perderá algo de tiempo de práctica, con solo una sesión el sábado por la mañana de 50 minutos, justo antes de la clasificación. También hay otros pequeños ajustes, pero los equipos de la Copa no perderán ninguna práctica.

Van Gisbergen se tomó con calma el retraso.

“No puedes predecir que sucedan ese tipo de cosas. Hay tantas partes móviles”, dijo. "Todos están aquí ahora. Creo que están todas las personas importantes, supongo, necesarias para (el viernes), así que creo que han hecho un buen trabajo salvándolo.

“Supongo que es un gran problema cuando lo piensas, pero realmente no me preocupa demasiado”, continuó. "Ya estoy enfocado en (correr). Obviamente no es lo ideal, pero sucedió y lo arreglamos”.

Han pasado 11 años desde que Ryan Truex corrió en la Serie de la Copa, pero tendrá otra oportunidad el domingo como reemplazo de Denny Hamlin en Ciudad de México.

Practice is all about learning.



Ride along with @TylerReddick. pic.twitter.com/AcAs2ZwroK — NASCAR (@NASCAR) June 13, 2025

Truex es un piloto de reserva para Joe Gibbs Racing y ha estado en espera las últimas tres semanas mientras Hamlin esperaba el nacimiento de su hijo. Hamlin no tuvo que salir del auto en Nashville o Michigan, pero el bebé finalmente llegó el miércoles y Hamlin optó por saltarse este fin de semana para cuidar a su familia.

Truex recibió la llamada la misma noche para conducir el Toyota No. 11. El hermano menor del ex campeón de la Serie de la Copa Martin Truex Jr. tiene 26 carreras en la Serie de la Copa, pero ninguna desde 2014. Martin Truex ganó una carrera de la Serie Xfinity en 2005 en Ciudad de México, algo que le recordó a su hermano menor cuando le dijo que recibió la llamada.

“Le envié un mensaje de texto esta semana cuando me enteré, y él dijo: ‘Sabes, los Truex son 1 de 1 en México’, así que sin presión”, dijo Ryan Truex el viernes. “Me alegra que pudiera lanzarme eso”.

Hamlin, tres veces ganador este año, solicitó y se le concedió una exención por parte de los oficiales de NASCAR para mantener su elegibilidad para los Playoffs de la Serie de la Copa.

Truex dijo que cada vez que recibía un mensaje de texto del jefe de equipo de Hamlin, Chris Gayle, el último mes, su corazón comenzaba a acelerarse mientras se preguntaba si esta era la llamada.

Está agradecido por su tiempo en un rol de reserva con Gibbs después de un tiempo miserable en la Copa hace una década. Truex espera usar el domingo como trampolín para volver a las carreras regulares.

Los pilotos de NASCAR enfrentarán uno de los mayores desafíos de su carrera al correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se encuentra a una altitud de casi 7.500 pies. La siguiente pista más alta en el circuito de la Copa en términos de elevación es el Las Vegas Motor Speedway a unos 2.000 pies sobre el nivel del mar.

Para preparar a sus pilotos para la altitud, Toyota lanzó un programa de entrenamiento integral hace meses que hizo que sus pilotos usaran una máscara que simula menos oxígeno mientras entrenan e incluso duermen en una tienda hipóxica.

Reddick fue uno de los que durmió en una tienda para adaptarse a la mayor altitud y mitigar los posibles síntomas del mal de altura.

"You gotta just keep pushing forward."@Mc_Driver joins the @SportsonPrime crew to debrief after laying down the fastest lap in the first practice session. #NASCARMexico pic.twitter.com/fZafjvMLJc — NASCAR (@NASCAR) June 13, 2025

“Un efecto secundario de esto es que mi esposa no ha estado muy contenta con que duerma en un entorno hipóxico, especialmente en las últimas etapas de su embarazo”, dijo Reddick, cuya esposa dio a luz al segundo hijo de la pareja el 25 de mayo.

La idea de la tienda fue ideada después de que el piloto de JGR, Christopher Bell, preguntara a Toyota qué se haría para ayudar a mantener el máximo rendimiento en la alta altitud.

“Comenzamos eso a principios de la temporada solo hablando y elaborando un plan, asegurándonos de estar preparados para ello”, dijo Bell. “Estoy orgulloso de todos en Toyota, el Toyota Performance Center. Caitlin Quinn realmente ha encabezado el departamento de acondicionamiento físico y se ha asegurado de que estemos listos para este desafío. Con suerte, los pilotos de Toyota son los que están teniendo éxito”.

El programa fue ideado por Caitlin Quinn, directora de rendimiento del Toyota Performance Center en Mooresville, Carolina del Norte. Fue entrenadora de fuerza en la Universidad Estatal de Florida antes de unirse al Toyota Performance Center.

Quinn ayudó a los pilotos a aprender a rendir en un entorno con menos oxígeno cuando están descansando, así como a hacer ejercicio en un entorno con menos oxígeno. Toyota cerró un espacio en su centro con una bicicleta dentro para que los pilotos la montaran en un entorno de menor oxígeno.

Quinn dijo que Toyota comenzó a implementar esos programas hace unas ocho semanas para los pilotos.

“Es diferente dormir en un entorno hipóxico”, dijo Reddick. “He notado los cambios hasta ahora, y estoy emocionado de ver cómo va a ser".

