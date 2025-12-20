Napoli y Bolonia se enfrentarán por la Supercopa de Italia

Ambas escuadras ganaron en sus respectivas semifinales para avanzar a la gran final de la supercopa de Italia; Bolonia jugará su primera final de este torneo

La Supercopa de Italia ya tiene a sus dos equipos que disputaran la copa para la edición del presente año, por un lado, el Napoli podría sumar su tercera supercopa de Italia, ya que el conjunto napolitano tiene 2 supercopas ganadas en las ediciones de 1990 y 2014 y un subcampeonato en 2018, mientras que por el lado de Bolonia nunca ha obtenido una supercopa, ni siquiera a lo largo de la historia de la competencia han llegado a una final anteriormente, lo que hace aún más especial esta final.

Bolonia, la sorpresa del campeonato

El conjunto Rossoblú clasifico a la supercopa de Italia por haber quedado campeón de la copa italiana tras vencer al Milán 1-0, obteniendo su boleto para estar dentro de los 4 equipos que competirían por la supercopa italiana.

Mediante diferentes plataformas, Bolonia fue el equipo con menos probabilidad de obtener la supercopa, en promedio las estadísticas arrojaron un 15 por ciento de probabilidad de ser el campeón mientras que el Milán fue el tercer equipo más probable en levantar el campeonato con un 26 por ciento, Napoli por su parte arrojó un 29 por ciento de llevarse dicho trofeo y finalmente el Inter de Milán fue el equipo con mayor porcentaje de victoria con un 30 por ciento.

Bajo este parámetro Bolonia, el menos favorito, se enfrentó al Inter de Milán, equipo con mayor porcentaje en llevarse la Supercoppa, en la semifinal el partido terminó 1-1 con anotaciones de Marcus Thuram por parte del conjunto de Milán y Riccardo Orsolini para Bolonia.

El partido se extendió hasta la tanda de penales, donde el equipo de Bolonia terminó venciendo al Inter de Milan con un marcador de 3-2 para clasificar por primera vez en su historia a la gran final de la Supercopa de Italia.

¿Cuándo y donde será la final de la supercopa italiana?

La disputa por la Supercopa de Italia será el próximo lunes 22 de diciembre desde el estadio Al-Awwal Park desde la ciudad de Riad en Arabia Saudita, esta será la tercera edición consecutiva de la Supercoppa que se celebrara en el país del medio oriente.

Napoli y Bolonia se enfrentarán por primera vez por este campeonato, Napoli buscara su tercera Supercoppa, mientras que Bolonia buscara la primera de su historia.