Napoli vence al Milán y está en la final de la supercopa italiana

El equipo dirigido por Antonio Conte jugará la final de la supercopa de Italia, donde se enfrentara al ganador del partido Bolonia vs Inter de Milán

El Nápoles peleará por levantar la Supercopa de Italia en la gran final tras batir en las semifinales disputadas este jueves en Arabia Saudí, con exhibición del danés Rasmus Hojlund, al Milán del croata Luka Modrić, suplente en el duelo, eliminado también de la Copa de Italia.

En exactamente dos semanas, el Milán ha perdido el liderato de la Serie A, cayó eliminado en los octavos de Copa Italia y cedió ante el Nápoles en esta Supercopa italiana. Los de Massimiliano Allegri, sin Leao y Santi Giménez en el campo por lesión, y sin Modrić por decisión del técnico hasta el minuto 75, se aferran en lo que resta de temporada al 'Scudetto'.

Cayeron ante el vigente campeón de la liga italiana en este torneo que se disputa en Riad, capital de Arabia Saudí, el Nápoles llegó como campeón del 'Scudetto'. El Milán, como subcampeón de Copa Italia. En el otro lado del cuadro, Bolonia como campeón de Copa e Inter como subcampeón de liga, pelearán por un puesto en la final junto al Nápoles.

Fue un duelo mucho más disputado de lo que refleja el marcador. El Milán tuvo de hecho buenas ocasiones, pero no supo definir en el último tercio.

También Milinkovic-Savic, portero de los de Conte, estuvo muy sólido bajo palos.

La realidad es que hubo un solo duelo en todo el partido que estuvo muy descompensado, Hojlund masacró a De Winter en cada acción, el delantero danés dejó por los suelos al defensa belga en las dos acciones que decidieron el partido, la primera, en el minuto 39, momento clave para tomar delantera, justo antes del descanso.

Cuerpeó Hojlund con De Winter dentro del área, estaba de espaldas y se las apañó para hacer hueco, girarse y sacar un centro raso que Maignan erró al agarrar. El balón quedó suelo y Neres empujó a placer otro jugador que ha dado un paso adelante de la mano de Conte, celebró todo el equipo junto al belga Romelu Lukaku, jugador clave del equipo que volverá pronto tras 4 meses de lesión.

La segunda, en el minuto 64. Balón al espacio de Spinazzola. Muy escorado en un inicio pero de nuevo salió victorioso en la batalla a cuerpo con de Winter pese a la desventaja y volvió a generarse unos centímetros de espacio. Casi sin ángulo y sin tiempo, se giró rápido y fusiló por abajo a un Maignan que poco pudo hacer en esta ocasión, otro gol celebrado con Lukaku. Partido consagratorio en el Nápoles de Conte el de Hojlund

Pudo marcar el tercero el Nápoles, Neres encontró a McTominay en la frontal, pero el disparo del escocés se marchó muy alto, No hizo falta ni siquiera el ingreso de Modrić en el campo pudo cambiar la dinámica de un duelo decidido por Hojlund.

El Nápoles peleará por el título esperando rival. El Milán de Modrić sin Copa y sin Supercopa, solo le queda el 'Scudetto'.