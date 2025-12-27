Naoya Inoue vs Alan Picasso: Duelo de invictos

Inoue sumará su cuarto combate en lo que va del año, por otro lado, este será el segundo combate del mexicano en 2025 tras vencer a Kyonosuke Kameda en julio

El mundo del boxeo cerrará el año con una de las peleas que más expectativa genera en los fanáticos de este deporte, el japonés Naoya Inoue, número 2 libra por libra, pondrá en juego sus campeonatos de la división supergallo en contra del mexicano Alan Picasso.

Ambos peleadores llegan a este combate con récords invictos, Inoue sumará su cuarto combate en lo que va del año y llegará a esta pelea con un récord de 31 victorias (28 KO) y 0 derrotas, por otro lado, este será el segundo combate del mexicano en 2025 tras vencer a Kyonosuke Kameda en julio, Picasso tiene un récord positivo de 32 victorias (17 KO) y 0 derrotas.

El combate se realizará desde el Mohammed Abdo Arena en la ciudad de Riad en Arabia Saudita, la cartelera tendrá 5 peleas donde también destaca la participación del mexicano Sebastián Hernández que se enfrentará a Junto Nakatani en la división supergallo.

Ambos cumplieron con el peso

El día del viernes se realizaron los pesajes correspondientes para determinar que ninguno de los boxeadores llegue a la velada con un peso encima del límite de la división, la división supergallo el límite marca las 122 libras (55.3 kg) ambos peleadores cumplieron en el pesaje, Inoue subió a la báscula marcando 121.5 libras (55.1 Kg) mientras que el boxeador mexicano marcó 121.1 libras (54.9 kg), de esta forma la pelea se cerró de manera oficial y ambos peleadores tendrán un día más de preparación para su pelea del día sábado.

Las casas de apuesta marcan ampliamente favorito al boxeador japonés mediante su rendimiento y su carrera profesional, el pugilista japones cuenta con un momio de -1200 lo que quiere decir que tiene una probabilidad de 87.5 % de obtener la victoria, aunque Picasso tiene casi el mismo récord que Inoue, es considerado como un amplio underdog por el nivel de oponentes que ha enfrentado y por no estar cerca de la cúspide de los campeonatos mundiales indiscutidos, Picasso llega a esta pelea con un momio de +700 lo que indica que su probabilidad de ser el ganador es de un 12.5 por ciento.

Inoue pensando en su siguiente oponente

Inoue está tan confiado en ganar esta pelea que incluso ya declaró su siguiente oponente, en “Media day” del evento, declaró querer enfrentar al número 3 libra por libra Jesse Rodríguez.

“Knockearé a Picasso el sábado, luego quiero pelear contra Jesús Rodríguez” mencionó el peleador nipón.

Jesse "Bam" Rodríguez es el número 3 libra por libra en el boxeo profesional, Rodríguez cuenta con un récord invicto de 23-0 y ha declarado sobre esta posible pelea que le gustaría que se realice en el país asiático.

“Si veo posible esta pelea en uno o dos años, en Japón sería genial” “Soy un gran fan de Japón, así que ir allá y pelear frente a esos fanáticos sería genial.”

El mexicano agradecido por el apoyo

Por su parte el retador mexicano se siente confiado y listo para dar una guerra en Arabia Saudita, en caso si es que Picasso llegase a obtener la victoria y se proclama campeón absoluto de la división supergallo, sería el octavo campeón mexicano indiscutido del mundo en el presente año (Sin contar campeones interinos) compartiendo la lista con boxeadores como Emmanuel Navarrete, Gilberto Ramírez, Eduardo Núñez, Rafael Espinoza entre otros.

Al ser el peleador menos favorecido de la contienda, Picasso agradeció a su familia a las personas que lo apoyan mencionando que confíen en él para llevarse la sorpresa y sumar un campeonato más en las vitrinas de México

“Quiero que confíen en mí, estoy muy agradecido con todo el apoyo que he recibido, voy a pelear por mis colores voy a pelear por mi país y esta bandera me respalda, estoy seguro de eso” declaró Picasso.

La pelea será el próximo sábado 27 de diciembre desde Riad Arabia Saudita, la cartelera empezará a las 02:00 de la madrugada (Tiempo del centro de México) y la pelea estelar está previsto para iniciar a las 06:55 horas (Tiempo del centro de México) así que para apoyar al peleador mexicano se tendrá que observar en un horario nada común.