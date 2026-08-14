Nahuel Guzmán tendría doble sanción tras expulsión en Leagues Cup

Tigres analiza sancionar internamente a Nahuel Guzmán, mientras la Leagues Cup define el castigo por su expulsión durante el torneo

Nahuel Guzmán podría enfrentar un doble castigo por el incidente que protagonizó durante la Leagues Cup, luego de que Tigres analiza imponerle una sanción interna, mientras el torneo todavía debe determinar la suspensión correspondiente por su expulsión.

El guardameta argentino recibió la tarjeta roja durante el encuentro ante Vancouver Whitecaps, después de tener contacto con el árbitro salvadoreño Iván Barton, situación que provocó la intervención de la directiva felina.

Aunque Tigres respaldó inicialmente al portero, quien explicó que no observó al silbante antes de producirse el contacto, la institución realiza el procedimiento interno para revisar lo ocurrido y determinar si existe algún motivo para aplicar una medida disciplinaria.

De esta manera, Nahuel podría recibir dos sanciones por el mismo episodio: una por parte de la Leagues Cup, derivada de la expulsión, y otra directamente de Tigres por su comportamiento durante el partido.

El castigo del torneo todavía está pendiente, por lo que el club deberá esperar la resolución correspondiente antes de conocer el impacto que tendrá la expulsión en los siguientes compromisos.

TIGRES TAMBIÉN DEFINE A SU NUEVO DT

Mientras se analiza el caso de Nahuel, la directiva de Tigres mantiene abierta la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Guido Pizarro.

Entre los nombres que analiza la institución aparece el colombiano Óscar Pareja, quien se mantiene como una de las opciones para hacerse cargo del equipo de manera definitiva.

Sin embargo, todavía no existe una decisión final y, mientras la directiva define al nuevo estratega, Hernán Elizondo recibió el respaldo para dirigir al conjunto felino este sábado frente al Atlas, en el regreso del Apertura 2026 tras la eliminación en la Leagues Cup.

La intención de la directiva es concretar la llegada del nuevo entrenador durante la próxima semana y comenzar cuanto antes una nueva etapa para un equipo que apenas suma un punto en el torneo mexicano.

Así, mientras Tigres busca definir quién ocupará el banquillo, también deberá resolver qué medida tomará con uno de sus jugadores más experimentados y mediáticos. Nahuel, además, permanece a la espera de conocer qué tan severo será el castigo por su expulsión.