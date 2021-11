Nahuel Guzmán quiere ser... ¡el más ganador con Tigres!

Foto: Especial

Un histórico de Tigres charla con Pello Maldonado. Hablamos del pasado, presente y futuro del arquero argentino Nahuel Guzmán

Por: Alejandro Aguirre

noviembre, 23, 2021 22:00

Nuevo León.- Llegó puntual a la cita, la sala de prensa del estadio Universitario fue el lugar perfecto para la charla... Nahuel Guzmán, apenas minutos antes había tenido intenso entrenamiento, para el momento de la plática con el director de deportes de TV Azteca, Pedro ´Pello´ Maldonado, el argentino lucía fresco y relajado, y hasta con el pelo recién cortado.

Y claro, fiel a su costumbre, habló de todo, sin evadir preguntas, una de ellas, sobre uno de sus principales objetivos en México, "Me gustaría ganar tres campeonatos más, ser el portero más ganador, con más títulos, como un objetivo grandioso está bueno, porque me invita a que hoy trabaje para eso".

Incluso, ´El Patón´ aseguró que en un encuentro casual que tuvo con Hernán Cristante que es el arquero con más títulos en nuestro país, lo sentenció, "Voy por eso, mirad que te alcanzo, te tengo ahí", charla que prosiguió entre sonrisas, dijo Nahuel.

La entrevista en el coloso de San Nicolás prosiguió, y Nahuel parecía quebrarse cuando el comunicador le recordó a su señor padre, "Hoy es inspiración, tuve momentos muy delicados, me costó bastante hacer el duelo", pero a pesar del emotivo momento, Guzmán le puso sentido del humor a la situación, "Igual pienso, menos mal que no lo agarró la pandemia esta, porque mi viejo con lo inquieto que era".

Nahuel, reveló la última gran enseñanza que le dejó su papá, "Lo último que me enseñó fue que siempre hay algo un poquito más importante que lo futbolístico, mira que él era un loco, un enfermo del fútbol, y me seguía a todos lados y quería que gane siempre, y se enojaba y se peleaba y publicaba, un artista de verdad, un bohemio, pero se muere un 10 de Diciembre, y yo entendí que me dijo, mirad que hay algo más importante, una fecha tan representativa, creo que fue el último mensaje que me deja".

En la plática que duró poco menos de dos horas, tiempo en el que siempre se le vio cómodo, el cancerbero se vio orillado a ventilar algunos secretos que lo han convertido en un gran ataja penales, "Si yo te tiro muchos tips y esto después se hace público me regalo, cuando yo digo que atajo penales no atajo nunca más penales durante un año", inició bromeando, y después se puso serio, "En mi lo mental desde que juego a la pelota, desde que tengo uso de razón, es clave, yo soy todo moral, después si me sale lo que quiero hacer, buenísimo, a veces no sale y ahí están las nahueladas para la tribuna, yo soy todo mentalidad ganadora y juego a ganar. En el caso de los penales parte de la preparación como la mayoría es la información, hoy tenemos la posibilidad de ver de los rivales todo, como patean penales, tiros libres, de esquina, los laterales, como herramienta principal es esa información".

Vistiendo un jersey blanco de Tigres, Nahuel confesó no se ve en otro equipo que no sea en Tigres, en México, ¿Aquí en México te han buscado?, preguntó Maldonado, "No, para salir, no, que yo recuerde no, y hoy salir de Tigres, no me veo fuera de Tigres, siento que si me tocara salir de Tigres buscaría otra cosa".

Posteriormente, en una dinámica interesante, ´Pello´ buscó algo en su celular, momento que Nahuel aprovechó para bromear sobre el saco en color morado del conductor, lo que provocó sonrisas en ambos, tras eso, al golero le fue develado lo que con tanto misterio buscaba ´El Gurü´, era el video del gol que metió el propio ´Patón´ en la Concachampions.

Vino el play, y Nahuel observó y escuchó con emoción cada momento del video, incluyendo la narración del propio Maldonado, "Tenía algo de pelo ahí todavía", dijo entre sonrisas el arquero, y después mencionó, "A veces se me cruzaba por la cabeza ir a buscar algún empate, tengo altura, aprendí a cabecear acá de jugar tanto tenis-balón, tengo los dos perfiles, pero con la magnitud y hoy viendo lo que representó ese gol, no me lo imaginé nunca, ni siquiera soñado, y te voy a confesar algo, en ese partido en el entre tiempo yo estaba muerto, sentía que se nos había escapado el pase, me veo hoy con esa imagen corporal y digo, es imposible que ese que estaba en el medio tiempo haya hecho un gol que haya representado tanto".

Por otro lado, Nahuel Guzmán a pregunta expresa de ´Pello´ Maldonado, reveló hasta cuando seguirá jugando, "Yo siempre le dije a mi esposa que iba a jugar hasta los 33, y a los 33 era cuando mejor me sentía, yo me proyecto a diez años más, después si es menos es menos, pero hoy me estoy preparando para jugar diez años más tranquilamente, después que sea elección mía el dejar o no, pero que no me agarré esto de que no se puede tirar, no puede patear, no se puede levantar, perder la motivación del día a día, pero diez años más puedo jugar, no se en donde, no son decisiones que dependen de mi".

Por último, dejó en claro como quiere ser recordado, "Tengo tres hijos mexicanos, regios que son de acá, esta tierra ya es un poco parte de mi vida y después que me quieran recordar como lo que quieran, pero como un arquero que trascendió en la historia de Tigres".

La charla culminó, con la firma de par de jerseys de Tigres que serán obsequiados entre la afición Incomparable, y claro, con el tradicional "Medio Abrazo".