Nadal envía mensaje a Vonn tras grave accidente

Rafael Nadal mostró su apoyo a Lindsey Vonn tras su fuerte caída en Milano-Cortina 2026, destacando su perseverancia y deseándole pronta recuperación

La leyenda del tenis Rafael Nadal envió un emotivo mensaje de apoyo a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, luego del impactante accidente que sufrió durante el descenso alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

A través de redes sociales, el exnúmero uno del mundo y ganador de 22 títulos de Grand Slam escribió: “Lindsey, eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!”.

💪🏼 @lindseyvonn, you are a great inspiration and an example of perseverance.



Stay strong and get well soon! 😘 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 8, 2026

Aparatosa caída en Cortina

El accidente ocurrió en la pista de Cortina d’Ampezzo, apenas segundos después de iniciar su recorrido. Bajo un sol radiante, Vonn perdió el control tras engancharse en una bandera o cortar mal una curva, giró en el aire y se estrelló violentamente contra la nieve.

La esquiadora, de 41 años, gritó de dolor mientras los equipos médicos acudían a auxiliarla. Fue inmovilizada en una camilla y trasladada en helicóptero a un hospital para su evaluación, generando preocupación sobre el posible final definitivo de su carrera.

El silencio se apoderó del público que seguía la competencia en pantallas gigantes. Su compañera Breezy Johnson, quien posteriormente ganó la medalla de oro, expresó: “Mi corazón está con ella. Espero que no sea tan malo como parecía”.

Su hermana, Karin Kildow, también reaccionó conmovida: “Eso definitivamente era lo último que queríamos ver”.

Competía pese a una grave lesión

Vonn había decidido competir a pesar de una reciente y severa lesión en la rodilla izquierda, rotura del ligamento cruzado anterior, contusión ósea y daño en el menisco, sufrida días antes.

“Sé cuáles eran mis posibilidades antes del accidente y sé que no son las mismas que hoy en día. Pero mientras haya una posibilidad, lo intentaré”, había declarado.

La estadounidense regresó al alto nivel en 2024, tras haberse retirado en 2019, con la esperanza de conquistar otra medalla olímpica 16 años después de su oro en Vancouver 2010. Su carrera ha estado marcada tanto por éxitos históricos como por constantes lesiones.

Solidaridad entre íconos

El mensaje de Nadal se viralizó rápidamente y se sumó a otras muestras de apoyo, como la de Pau Gasol, destacando la admiración entre figuras de distintas disciplinas.

Vonn, considerada una de las mejores esquiadoras alpinas de todos los tiempos, mantiene además un vínculo cercano con el mundo del tenis.

Ha asistido a torneos como Roland Garros y el US Open, y ha coincidido en diversas ocasiones con Nadal, a quien acompañó incluso en el Masters 1000 de Madrid en 2024.