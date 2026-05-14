¡Nada para nadie! Cruz Azul y Chivas empatan en Semifinal de ida

En un partido disputado y con polémica por un penal dudoso para los cementeros, ambos equipos cerraron el telón del Azteca, que regresará hasta el Mundial

El encuentro de ida entre Cruz Azul y Chivas por la Semifinal de ida no fue un simple compromiso, pues además de todo lo que envuelve al mismo, este fue el último partido que se jugará en el Estadio Azteca de aquí a que se juegue la Copa del Mundo.

Capitalinos y tapatíos se entregaron en cuerpo y alma a las más de 80,000 personas que abarrotaron el Coloso de Santa Úrsula para ver un 2-2 emocionante.

Como era de esperar, el encuentro fue intenso desde el inicio, aun cuando este encuentro es uno de esos con sabor especial por la convocatoria que tienen ambos equipos.

¡Gooool de Chivas!



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Ambos buscaron imponer su estilo ofensivo, pero el primero en pegar fue Chivas, que al 30' se puso en ventaja gracias al joven maravilla Santiago Sandoval, quien estuvo atento a una muy mala atajada de Kevin Mier que parecía de rutina, pero al colombiano se le fue el balón y le quedó el canterano rojiblanco para rematar solo.

Este tanto provocó que la "Máquina" tuviera un lapso importante de desconexión, pues sus jugadores no se encontraban y el segundo tanto rojiblanco se sentía muy cerca.

Tuvo que llegar una jugada de otro partido e incluso hasta fortuita, cuando los cementeros armaron una buena escapada por banda derecha, en la que Carlos Rodríguez hizo un tiro centro que se terminó clavando al ángulo del arco visitante.

¡Gool de Cruz Azul!



Charly se percata que Whalley esta adelantado y empata el marcador#MásAcciónMásDiversión #CruzAzulChivas @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



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El conjunto celeste llevó el control del juego, pero se notó muy falto de la pegada que sí tuvo en los encuentros pasados de la Liguilla, principalmente por la falta de un delantero y un lateral derecho nominales.

Luego de que se fueran empatados 1-1 al medio tiempo, otra vez Chivas mostró su estilo de juego en conjunto que tantos resultados le dio a lo largo del semestre. Este se consolidó con un golazo de Ángel Sepúlveda, que le aplicó la ley del ex a Cruz Azul, donde hasta hace no mucho era un referente.

Pero sin duda el momento que se robó los reflectores fue una posible falta sobre el nigeriano Christian Ebere, quien recibió un ligero contacto sobre la línea del área, el cual fue sancionado como penal y ratificado por el VAR.

¡Goool del Cruz Azul!



Ebere convierte el penal en gol y empata el marcador en las semifinales de ida#MásAcciónMásDiversión #CruzAzulChivas @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



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Nuevamente, el 11 africano mostró su calidad para los penales y, quizá sin merecerlo, la "Máquina" empató el encuentro 2-2, que terminó siendo la pizarra final.

Con este empate, Chivas estaría en la Final de la Liga MX, pues su mejor posición en la tabla lo beneficia y con un simple empate le basta para avanzar. Eso sí, un solo gol también es suficiente para que Cruz Azul se plante nuevamente en la lucha por el título.

Por lo pronto, la vuelta será el sábado 16 de mayo a las 19:07 en el Estadio Jalisco, anterior casa del "Rebaño Sagrado", pues el Estadio Guadalajara será entregado este jueves a la FIFA para comenzar a preparar la Copa del Mundo.