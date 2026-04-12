¡Nada para nadie! Atlas y Rayados empatan sin goles en el Jalisco

Ambos equipos realizaron ajustes desde el banquillo en busca de profundidad, pero las llegadas fueron prácticamente inexistentes

Atlas FC y CF Monterrey firmaron un empate 0-0 en el Estadio Jalisco, en un partido donde las oportunidades claras fueron escasas y el orden defensivo terminó por imponerse durante los 90 minutos.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, dejó más lucha en medio campo que emociones frente al arco, reflejando la falta de contundencia de ambos conjuntos.

Monterrey tuvo las más claras, pero no logró concretar

Desde el inicio, el partido mostró a dos equipos cautelosos, aunque fue Rayados quien logró generar las acciones más peligrosas en la primera mitad.

La jugada más clara llegó cerca del minuto 25, cuando un disparo dentro del área parecía abrir el marcador, pero Manuel Capasso apareció sobre la línea para evitar el gol, salvando a los rojinegros en una acción determinante.

Minutos más tarde, Monterrey volvió a insistir con un intento de Jesús “Tecatito” Corona, que fue contenido por el arquero Camilo Vargas, manteniendo el cero en su portería.

Atlas, por su parte, intentó responder con disparos de media distancia y aproximaciones por los costados, aunque sin lograr inquietar seriamente al guardameta rival.

Un segundo tiempo trabado y sin emociones

Para la parte complementaria, el ritmo del partido cayó notablemente. Las imprecisiones comenzaron a dominar el juego y el balón se disputó principalmente en la media cancha.

Ambos equipos realizaron ajustes desde el banquillo en busca de profundidad, pero las llegadas fueron prácticamente inexistentes. Los intentos a balón parado y los disparos lejanos no representaron mayor peligro.

Con el paso de los minutos, el empate tomó forma en un duelo que nunca encontró claridad ofensiva.

Alineaciones del partido

Atlas FC:

Camilo Vargas; Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre; Gustavo Ferrareis, Paulo Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Diego González; Eduardo Aguirre y Alfonso González.

CF Monterrey:

Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Reyes; Fidel Ambriz, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Jesús “Tecatito” Corona, Luca Orellano; Uros Djurdjevic.

Próximos compromisos

Tras este resultado, CF Monterrey regresará a casa para enfrentar a Pachuca en la Jornada 15, duelo programado para el 18 de abril en el Estadio BBVA, donde buscará cortar su racha sin triunfos.

Por su parte, Atlas FC visitará a Santos el domingo 19 de abril en el Estadio Corona, en un encuentro clave en la recta final del torneo.

Tabla se aprieta en la recta final

El empate dejó consecuencias importantes en la clasificación. CF Monterrey se ubicó en la posición 13 con 15 puntos, complicando seriamente sus aspiraciones de avanzar a la liguilla a falta de tres jornadas por disputarse.

En contraste, Atlas FC cerró la jornada en el octavo lugar con 19 unidades, manteniéndose dentro de la zona de clasificación y con posibilidades de asegurar su lugar en la fase final.

Un empate que deja dudas en ambos lados

El resultado dejó sensaciones encontradas: Atlas suma en casa gracias a su solidez defensiva, mientras que Rayados continúa mostrando dificultades para reflejar su potencial ofensivo en el marcador.

En un tramo decisivo del campeonato, ambos equipos deberán ajustar en ataque si quieren mantenerse en la pelea por la clasificación.