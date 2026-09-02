Mykhailo Mudryk llega cedido al Tottenham desde Chelsea

Mudryk es el tercer extremo incorporado recientemente por los Spurs, después de las llegadas de Omar Marmoush y Sávio ambos procedentes del Manchester City

El Tottenham Hotspur reforzó su ataque con la incorporación de Mykhailo Mudryk, quien llegará cedido por el Chelsea hasta el final de la temporada.

El movimiento permitirá al extremo ucraniano relanzar su carrera después de permanecer más de un año y medio sin disputar un encuentro oficial.

La operación contempla un préstamo remunerado y una opción de compra para los Spurs.

El acuerdo representa una nueva oportunidad para el atacante de 25 años, quien regresó a la actividad durante la pretemporada del Chelsea tras resolverse el procedimiento antidopaje que lo mantuvo alejado de las canchas desde noviembre de 2024.

Mudryk vuelve tras una prolongada ausencia

El futbolista dio positivo por meldonio y fue apartado mientras avanzaba el proceso correspondiente. El pasado 31 de julio se alcanzó un acuerdo que le permitió volver a estar disponible, por lo que se reincorporó a los entrenamientos del conjunto londinense.

Mudryk participó en tres partidos amistosos durante la preparación del Chelsea, aunque no consiguió recuperar un lugar estable dentro del proyecto deportivo.

Ante este escenario, el club buscó una salida que le permitiera sumar minutos y recuperar su nivel competitivo.

Su llegada al Tottenham tendrá además un componente especial por el reencuentro con Roberto De Zerbi, entrenador que ya trabajó con el ucraniano durante su etapa en el Shakhtar Donetsk y que conoce sus principales cualidades ofensivas.

Tottenham aumenta sus alternativas por las bandas

Mudryk es el tercer extremo incorporado recientemente por los Spurs, después de las llegadas de Omar Marmoush y Sávio, ambos procedentes del Manchester City.

Con estos movimientos, el club amplía sus opciones de velocidad, desborde y profundidad para la segunda parte de la campaña.

El ucraniano puede desempeñarse principalmente por el costado izquierdo, aunque también tiene capacidad para ocupar otras posiciones del frente de ataque. Su adaptación física y la recuperación del ritmo de competencia serán determinantes para definir el protagonismo que tendrá en el equipo.

Mudryk llegó al Chelsea en enero de 2023 procedente del Shakhtar Donetsk, en una operación cuyo valor podía alcanzar los 100 millones de euros mediante variables. Con los Blues participó en 73 encuentros y consiguió diez anotaciones, pero no logró consolidarse de manera definitiva en el once titular.

Los Spurs incorporan a otro jugador del Chelsea

El traspaso temporal de Mudryk no es el único movimiento reciente entre los dos clubes de Londres. Tottenham también incorporó al defensa central Tosin Adarabioyo, quien había perdido espacio dentro de la plantilla del Chelsea.

Con ambos refuerzos, los Spurs apuntalan su plantel en ataque y defensa. Para Mudryk, la cesión representa la posibilidad de comenzar una nueva etapa, recuperar continuidad y demostrar nuevamente las condiciones que lo convirtieron en uno de los jóvenes más cotizados de Europa.