Musetti avanza a octavos en Masters 1000 de Roma

El italiano superó al argentino en un intenso duelo de tercera ronda, y ahora enfrentará a Casper Ruud en busca de seguir en carrera en el Masters 1000

El italiano Lorenzo Musetti avanzó este domingo a los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras imponerse al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6 (7) y 6-4, en un partido de alta exigencia que se resolvió después de 2 horas y 14 minutos en el Campo Central del Foro Itálico.

Arropado por un estadio completamente volcado con su figura, Musetti logró sacar adelante un duelo equilibrado y emocional, que terminó con el tenista local entre lágrimas tras sellar una de sus victorias más significativas de la temporada.

El partido comenzó con Cerúndolo mostrando gran nivel sobre la arcilla romana, poniendo en aprietos al italiano y obligándolo a remontar en una primera manga sumamente pareja.

CERÚNDOLO QUEDÓ AFUERA DEL MASTERS 1000 DE ROMA



Perdió ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (9-7) y 6-4 en un partido que duró más de dos horas. El argentino tuvo chances en ambos sets, pero no logró sostener las ventajas y el local avanzó a octavos de final, donde… pic.twitter.com/r49K9qbHP0 — Clarín (@clarincom) May 10, 2026

Musetti logró recomponerse a tiempo, forzó el desempate y terminó llevándose el tie-break en un cierre de máxima tensión que marcó el rumbo del encuentro.

Musetti cerró con autoridad

En el segundo parcial, el italiano mantuvo la intensidad, aprovechó el respaldo del público y administró mejor los momentos decisivos para concretar el triunfo.

Tras el punto final, escribió “Grazie” en la cámara y dibujó un corazón, reflejando la carga emocional de una victoria que lo mantiene firme en la lucha por conservar su lugar entre la élite del circuito.

El argentino, ubicado en el puesto 27 del ranking ATP, no logró extender su positiva gira sobre polvo de ladrillo, pese a llegar con buenos antecedentes esta temporada, incluyendo el título en Buenos Aires y actuaciones destacadas en Miami y Madrid.

Cerúndolo buscaba además su segunda victoria del año ante un Top 10, tras haber derrotado a Daniil Medvedev en Miami, pero el ambiente romano y la solidez de Musetti terminaron inclinando la balanza.

Musetti busca sostenerse en el Top 10

El toscano, de 24 años, alcanzó por cuarta vez en su carrera la cuarta ronda en Roma y sigue obligado a una actuación profunda para evitar salir del Top 10 mundial, posición que alcanzó hace un año.

En octavos de final, Musetti se medirá ante Casper Ruud, quien avanzó tras superar al checo Jiri Lehecka, en un duelo que promete alta intensidad entre dos especialistas en arcilla.