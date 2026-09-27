Múnich será la candidata de Alemania para los Juegos Olímpicos

La decisión fue tomada por la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) durante su asamblea general extraordinaria en Baden-Baden

Múnich fue elegida este sábado como la candidata de Alemania para buscar la organización de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano en 2036, 2040 o 2044.

La decisión fue tomada por la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) durante su asamblea general extraordinaria en Baden-Baden. La candidatura de Múnich obtuvo el 64.91 % de los votos.

Merz respalda la candidatura de Múnich

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su respaldo a la decisión y manifestó su deseo de que los Juegos regresen al país.

Merz señaló que Múnich será la representante alemana en el proceso internacional y llamó a impulsar una candidatura respaldada por todo el país.

La elección de Múnich abre ahora la siguiente etapa del proceso, en la que Alemania deberá competir ante el Comité Olímpico Internacional para conseguir una de las ediciones contempladas por el DOSB.

Múnich fue sede de los Juegos Olímpicos de verano de 1972 y ahora busca que el evento regrese a la capital de Baviera más de cinco décadas después.

La propuesta de la ciudad se apoya en la experiencia de 1972 y plantea una organización enfocada en la sostenibilidad, las distancias cortas entre sedes y la concentración de los atletas en una villa olímpica.

Colonia-Rin-Ruhr quedó fuera de la elección

La decisión del DOSB se produjo después de un proceso nacional en el que también participó la región de Colonia-Rin-Ruhr. Berlín había retirado su candidatura días antes de la votación, mientras que Hamburgo había abandonado previamente el proceso.

En la evaluación técnica publicada antes de la decisión, Múnich obtuvo 87.03 puntos y Colonia-Rin-Ruhr 85.02, mientras que la propuesta de Berlín+ había recibido 74.64 puntos.

El DOSB estableció que Alemania busca competir por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, 2040 o 2044. La decisión sobre qué edición solicitará finalmente corresponde al proceso internacional ante el Comité Olímpico Internacional.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, también respaldó la candidatura y llamó a convertir el proyecto olímpico en una iniciativa conjunta del país.