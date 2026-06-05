Mundial 2026 modificará ceremonia previa a cada partido

En lugar de la clásica formación en línea, los futbolistas de ambos equipos y el cuerpo arbitral se colocarán frente a frente alrededor del círculo central

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá cambios visibles desde los minutos previos a cada encuentro. La FIFA anunció una nueva ceremonia de inicio de partido que modificará el protocolo tradicional de los himnos nacionales y buscará generar una experiencia más cercana entre jugadores, árbitros y aficionados.

Uno de los ajustes más llamativos será la ubicación de las selecciones durante los himnos.

En lugar de la clásica formación en línea, los futbolistas de ambos equipos y el cuerpo arbitral se colocarán frente a frente alrededor del círculo central, en una imagen inédita para el torneo.

Jugadores estarán frente a frente durante los himnos

El nuevo formato pretende crear un momento de unidad antes del silbatazo inicial. Para ello, los jugadores se reunirán en el centro del campo, acompañados por los árbitros y niños participantes del protocolo previo al partido.

La modificación también permitirá que los aficionados ubicados en distintas zonas del estadio tengan una mejor visibilidad de la ceremonia, ya que el acto se desarrollará en el centro de la cancha y no únicamente frente a una de las tribunas.

Otro cambio importante es que el protocolo incluirá a todos los jugadores convocados para el partido, no solo a los once titulares, por lo que suplentes y titulares formarán parte del momento previo a los himnos.

Además del cambio en la formación de los equipos, la ceremonia contará con una producción renovada en formato de 360 grados, diseñada para envolver a todo el estadio y no solo a la zona principal de transmisión.

El nuevo montaje incluirá elementos visuales sobre el terreno de juego, banderas nacionales de las selecciones participantes, una lona central en el círculo de medio campo y nuevas estructuras para la salida de los equipos desde los vestidores.

La intención es que cada partido tenga una presentación más dinámica, con recursos escénicos y audiovisuales que acompañen la entrada de los futbolistas y el momento de los himnos.

El Mundial 2026 apostará por una experiencia más espectacular

Los cambios forman parte de una transformación más amplia del torneo, que será el primero con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

Además de las ceremonias previas a cada partido, la edición de 2026 contempla tres ceremonias inaugurales y un espectáculo de medio tiempo en la final, elementos que buscan darle mayor peso al componente de entretenimiento dentro de la competencia.

La nueva ceremonia representa una modificación importante a uno de los rituales más reconocibles del futbol internacional. Durante décadas, los equipos han escuchado los himnos formados en línea frente a las tribunas; ahora, el Mundial 2026 presentará una imagen distinta desde el círculo central.

Con esta medida, el torneo buscará reforzar el sentido de identidad nacional, la conexión con los aficionados y el ambiente previo a cada partido, sin eliminar los actos tradicionales como el saludo entre jugadores, la fotografía oficial y el sorteo de capitanes.