Multan con 500 euros a PREMA por falta en pits de la F2

La FIA multó a la escudería con 500 euros tras detectar a una persona sin la indumentaria reglamentaria en la calle de pits.

Los comisarios de la FIA impusieron una multa de 500 euros a la escudería PREMA Racing durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Madrid de la Fórmula 2, tras detectar una infracción a la normativa de seguridad e indumentaria en la calle de pits.

El informe oficial (Documento 27) señala una infracción al Artículo 22.15 del Reglamento Deportivo de la FIA Fórmula 2, al constatar que una persona situada junto al auto #11, pilotado por Sebastián Montoya, no llevaba pantalones largos en la zona restringida de trabajo.

Aunque el representante de la escudería argumentó que se trataba de una invitada del equipo y no de personal operativo, los comisarios recordaron que el reglamento hace responsable al competidor por las acciones u omisiones de cualquier persona a la que le otorgue acceso al área reservada.

El equipo deberá abonar la sanción mediante transferencia bancaria a la FIA en un plazo máximo de 48 horas tras la notificación oficial.

Clasificación Carrera Sprint del Gran Premio de Madrid

La Fórmula 2 dio a conocer el orden de salida oficial para la Carrera Sprint del Gran Premio de Madrid, encabezada por el piloto brasileño Enzo Fittipaldi de AIX Racing, quien ocupará la primera posición en la grilla de partida.

La primera fila la completará el japonés Ritomo Miyata de Hitech Pulse-Eight, mientras que la segunda fila estará integrada por el mexicano Noel León de Campos Racing en la tercera plaza y Laurens van Hoepen de Trident en la cuarta.

Por su parte, el mexicano Rafael Villagómez de Van Amersfoort Racing arrancará desde el décimoprimer puesto y el colombiano Sebastián Montoya de PREMA Racing lo hará desde la casilla 21.