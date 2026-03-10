Multan a Rodri con 80 mil libras por críticas hacia los árbitros

El mediocampista español dejo entrever que existe una conspiración contra su equipo tras el empate a dos ante el Tottenham Hotspur

El español Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, ha recibido una multa de 80,000 libras (92, 000 euros) por criticar la actuación de los árbitros y dejar caer que existe una conspiración contra su equipo tras el empate a dos contra el Tottenham Hotspur del pasado 1 de febrero.

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido sancionar al español por "actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado", lo que va en contra de las reglas de dicha institución.

"No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido", dijo Rodri tras el empate a dos contra los 'Spurs' en el que desperdiciaron una ventaja de dos goles. "Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante", añadió en declaraciones a la Premier League el español, que remarcó que actualmente es "imposible" hablar con los colegiados.

La FA ha confirmado que Rodri admitió la culpabilidad y por la comisión reguladora le ha impuesto esta multa y una advertencia respecto a su comportamiento en el futuro.

En las alegaciones que presentó, Rodri matizó algunas de sus declaraciones y explicó que cuando se refería a que "no quieren que ganemos" no se refería a los árbitros, sino al resto de aficionados de la Premier League.

"Estas palabras no se refería a los árbitros, que son neutrales en sus decisiones. No dije que no fueran neutrales, como indican los artículos en prensa que me habéis enviado", aseguró el centrocampista española.

A la hora de no sancionar al español con una multa superior, la FA tuvo en cuenta que admitió la culpa, que las declaraciones se realizaron justo después del partido y no fueron repetidas en otras entrevistas y que ha cooperado en la investigación, además de que no es reincidente.

Según lo escrito por comisión, en ningún momento la FA pidió que se sancionara a Rodri con algún partido de suspensión y la propia comisión indicó que decidieron de forma unánime que la sanción se quedara en una multa económica.