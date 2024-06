 Multan a firma de Bad Bunny por incentivos indebidos en MLB

La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas ha descertificado a un agente y emitido una multa significativa a la firma de representación deportiva de Bad Bunny, Rimas Sports, también conocida como Diamond Sports LLC, por proporcionar incentivos indebidos a jugadores.

El sindicato acusó a los agentes William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda de Rimas Sports de ofrecer y prometer incentivos indebidos a docenas de jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), así como de proporcionar y prometer préstamos a jugadores no representados por Rimas. Además, se les acusa de utilizar personal no certificado para tareas exclusivas de agentes certificados y de no asegurar que los empleados cumplan con las regulaciones.

Entre las infracciones, se incluye la oferta de obsequios como entradas VIP para conciertos de Bad Bunny y acceso a suites en partidos de los Phoenix Suns a jugadores que no representaban. También se les acusa de ofrecer dinero y otros valores para inducir a los jugadores a utilizar sus servicios como agentes.

El sindicato impuso una multa de 400 mil dólares a los agentes por mala conducta, retirando la certificación de Arroyo, quien era representante del receptor venezolano de los Mets, Francisco Álvarez, y a su compañero de equipo, el dominicano, Ronny Mauricio, y prohibiendo a Assad y Miranda solicitar la certificación. A pesar de la demanda presentada por Rimas Sports contra el sindicato, el juez Michael Gottesman rechazó la solicitud de bloquear la acción disciplinaria del sindicato, una decisión que ahora busca confirmación en un tribunal federal en Manhattan.

