Multa NFL a Juszczyk por simular que bebía una cerveza

El jugador de los 49ers apelará la sanción de $14,926 dólares y aseguró que su celebración representa su apodo 'Juice' y consiste en beber jugo

Parece que a la NFL ya no le gustan las celebraciones, incluso si parecen inofensivas.

Este jueves, la liga multó con $14,926 dólares al fullback de los 49ers de San Francisco, Kyle Juszczyk, por una celebración que consideró “ofensiva” después de simular que bebía una bebida tras una recepción ante los Dolphins de Miami.

La jugada ocurrió en el tercer cuarto de la victoria de San Francisco el domingo.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, en la carta de la multa la NFL señaló que la imitación de beber una cerveza “constituyó una demostración ofensiva y podría interpretarse razonablemente como de mal gusto”.

Asimismo, la liga indicó que espera que los jugadores se comporten de una manera que refleje positivamente al juego y sea coherente con sus estándares de deportividad.

Juszczyk asegura que simulaba beber jugo

Tras esta decisión, Juszczyk explicó que la celebración forma parte de su repertorio desde hace varios años y surgió como respuesta a los aficionados de los 49ers, quienes corean su apodo después de sus recepciones u otras jugadas importantes.

“No sé cómo decirlo de otra manera. No estaba bebiendo cerveza en mi celebración. Creo que todos ustedes saben que mi apodo es Juice. Tengo Juice en mis protecciones. El estadio grita ‘Juice’ (su apodo) cuando atrapo el balón. Cuando celebro, celebro bebiendo jugo, y ha sido así durante años”, señaló el jugador el jueves.

El jugador también dijo que la multa de la NFL lo sorprendió, pues nunca había tenido problemas por realizar esa celebración.

En este sentido, comentó que inicialmente pensó que el entrenador Kyle Shanahan estaba bromeando cuando le informó sobre la sanción.

El jugador espera que la NFL retire la multa después de que presente su apelación la próxima semana.

Del mismo modo, el jugador también apelará la sanción de la liga por uso ilegal del casco en la Semana 1, por la que fue multado con $20,33 dólares.

Endurece NFL sanciones por celebraciones

La NFL había prometido endurecer las sanciones contra las celebraciones durante esta temporada, y Juszczyk no fue el único jugador multado esta semana.

Según Juszczyk, le informaron que otros seis jugadores recibieron sanciones.

Entre ellos están los receptores de Cincinnati Ja'Marr Chase y Tee Higgins, quienes fueron multados por su nueva celebración del “codo del pueblo”.

Chase explicó que la celebración consiste en agarrarse el codo derecho con la mano izquierda y lanzar el brazo derecho hacia adelante.

El receptor aseguró que no se trata del tipo de humor subido de tono que otros han mostrado en redes sociales, sino de una nueva manera de señalar un primer down.

Juszczyk reconoció que no recuerda qué se les informó a los jugadores durante la pretemporada sobre el endurecimiento de las medidas, pero aseguró que nunca imaginó que estas reglas se aplicarían a una celebración que ha realizado durante años.