Muere Victoria Lee, joven luchadora de la MMA, a los 18 años

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) se encuentra de luto. Victoria Lee, luchadora de 18 años en ascenso con el ONE Championship, murió el pasado 26 de diciembre, anunció el fin de semana su hermana en redes sociales.



Victoria, hermana del campeón de peso welter ONE, Christian Lee, y de la campeona de peso átomo ONE, Angela Lee, era considerada una promesa de las MMA.





Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte de Victoria Lee, pero de acuerdo a 20minutos, se sospecha se trate de un suicidio, pero ningún comunicado oficial respalda que la joven haya cometido este hecho. Por otra parte, activistas contra la vacunación afirmaron que Lee fue víctima de la vacuna contra el Covid-19, síndrome de muerte súbita del adulto



Reacciones por la muerte de Victoria Lee



ONE Championship publicó un tweet donde confirmó y lamentó la muerte de Victoria Lee.





The ONE Championship team is devastated over the tragic passing of Victoria Lee. We send our most heartfelt condolences to her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/EUIp8jplxN