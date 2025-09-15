Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo

Autoridades refirieron que no se encontraron "circunstancias sospechosas" en el domicilio del deportista. Planeaba regresar al ring en el mes de diciembre

Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo, perdió la vida a los 46 años en Inglaterra.

Su cuerpo fue descubierto dentro de su domicilio en Mánchester, donde la policía informó de manera preliminar que no existen "circunstancias sospechosas" en torno al fallecimiento.

Durante su trayectoria, "The Hitman" disputó 48 combates, ganando 45, de los cuales, 32 fueron por la via del knockout. Solo acumuló un total de tres derrotas.

Este año anuncio su vuelta al cuadrilátero tras trece años retirado. Su pelea de regreso estaba pactada para el próximo 2 de diciembre contra Eisa Al Dah, en Dubai.

Es uno de los boxeadores más galardonados e importantes del Reino Unido, además de ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo en 2024.

Entre sus victorias más destacadas de su carrera se encuentra la protagonizada contra Kosta Tszyum donde Hatton se mantuvo agresivo desde las rounds intermedios hasta el duodécimo asalto.

Perhaps Ricky Hatton's greatest moment, stopping Kostya Tszyu to claim the IBF 140lb title.



Rest in Peace, Ricky.pic.twitter.com/gZk0DjN8kb — BoxingScene.com (@boxingscene) September 14, 2025

Mientras que entre los mexicanos se encuentra José Luis Castillo, quien fue derribado por el inglés con un gancho de izquierda al cuerpo que lo obligó a arrodillarse. Sorprendentemente, Castillo optó por quedarse en el suelo y dejó que el árbitro le contara fuera.

#OnThisDay in 2007 - Ricky Hatton defeated José Luis Castillo by KO in round 4 of 12 to retain the Ring & lineal super lightweight titles. Castillo knocked down & out for the first time in his career. pic.twitter.com/NNMuYeY9vH — 𝑲𝒏𝒐𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒔 (@KOJournals) June 23, 2024

En los últimos años, Hatton ha hablado abiertamente de los problemas que ha sufrido a lo largo de los años con el consumo del alcohol, drogas y las depresiones que ha sufrido, además de haber sido internado en un centro de rehabilitación en 2010.