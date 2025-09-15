Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo

Por: Diana Leyva

14 Septiembre 2025, 09:36

Compartir

Autoridades refirieron que no se encontraron "circunstancias sospechosas" en el domicilio del deportista. Planeaba regresar al ring en el mes de diciembre

Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo

Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo, perdió la vida a los 46 años en Inglaterra.

Su cuerpo fue descubierto dentro de su domicilio en Mánchester, donde la policía informó de manera preliminar que no existen "circunstancias sospechosas" en torno al fallecimiento.

Durante su trayectoria, "The Hitman" disputó 48 combates, ganando 45, de los cuales, 32 fueron por la via del knockout. Solo acumuló un total de tres derrotas.

Este año anuncio su vuelta al cuadrilátero tras trece años retirado. Su pelea de regreso estaba pactada para el próximo 2 de diciembre contra Eisa Al Dah, en Dubai.

Es uno de los boxeadores más galardonados e importantes del Reino Unido, además de ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo en 2024.

Entre sus victorias más destacadas de su carrera se encuentra la protagonizada contra Kosta Tszyum donde Hatton se mantuvo agresivo desde las rounds intermedios hasta el duodécimo asalto.

Mientras que entre los mexicanos se encuentra José Luis Castillo, quien fue derribado por el inglés con un gancho de izquierda al cuerpo que lo obligó a arrodillarse. Sorprendentemente, Castillo optó por quedarse en el suelo y dejó que el árbitro le contara fuera.

En los últimos años, Hatton ha hablado abiertamente de los problemas que ha sufrido a lo largo de los años con el consumo del alcohol, drogas y las depresiones que ha sufrido, además de haber sido internado en un centro de rehabilitación en 2010.

 

Comentarios