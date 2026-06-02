Muere Rick Adelman, uno de los técnicos más ganadores de la NBA

Durante ocho temporadas consecutivas construyó un equipo competitivo que se convirtió en protagonista de la Conferencia Oeste.

La NBA perdió a una de las figuras más influyentes de su historia. Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y uno de los entrenadores más exitosos que han pasado por la liga, falleció a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto (NBCA).

Reconocido por transformar equipos y desarrollar estilos ofensivos que marcaron época, Adelman dejó una huella imborrable en el baloncesto profesional. Su legado quedó respaldado por 1,042 victorias como entrenador, cifra que lo ubica entre los estrategas más ganadores en la historia de la NBA.

Una carrera histórica en los banquillos

Aunque jugó siete temporadas en la NBA entre 1969 y 1975 como base, fue desde la banca donde encontró su verdadera vocación. Adelman dirigió a franquicias como Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves.

Su etapa más recordada comenzó con Portland, equipo al que llevó a las Finales de la NBA en las temporadas de 1990 y 1992. En ambas ocasiones se quedó a un paso del campeonato, primero ante Detroit Pistons y posteriormente frente a Chicago Bulls.

Con 1,042 triunfos en temporada regular, Adelman terminó su carrera como el décimo entrenador con más victorias en la historia de la liga. Además, se distinguió por mantener porcentajes de éxito comparables con algunos de los nombres más importantes del deporte.

El arquitecto de los memorables Kings de Sacramento

Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria ocurrió en Sacramento. Durante ocho temporadas consecutivas construyó un equipo competitivo que se convirtió en protagonista de la Conferencia Oeste.

Bajo su dirección brillaron figuras como Chris Webber, Vlade Divac, Peja Stojaković, Mike Bibby, Jason Williams y Bobby Jackson. Aquellos Kings fueron reconocidos por un estilo de juego dinámico basado en el movimiento constante del balón, una propuesta ofensiva que influyó en la evolución táctica de la NBA moderna.

Su capacidad para potenciar el talento colectivo le ganó el respeto de jugadores, entrenadores y directivos alrededor de toda la liga.

También dejó huella en Houston y Minnesota

Adelman continuó ampliando su legado con los Rockets, donde protagonizó uno de los momentos más recordados de la franquicia al dirigir la histórica racha de 22 victorias consecutivas en 2008, la cuarta más larga en la historia de la NBA.

Posteriormente asumió el reto de dirigir a Minnesota antes de poner fin a una carrera que abarcó décadas de transformación dentro del baloncesto profesional.

La NBA despide a una figura influyente

Tras conocerse la noticia, organizaciones, exjugadores y entrenadores expresaron mensajes de reconocimiento. El comisionado Adam Silver lo describió como un estratega brillante y una persona que dejó una profunda marca en el juego.

Adelman ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en reconocimiento a una trayectoria construida con consistencia, innovación y liderazgo. Más allá de los números, será recordado por la confianza que depositó en sus jugadores y por ayudar a redefinir la manera en que se entendía el juego ofensivo en la NBA.

Con su fallecimiento, el baloncesto despide a uno de los entrenadores más influyentes de las últimas décadas y a una figura cuyo legado permanecerá en la historia de la liga.