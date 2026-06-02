Muere Raymond Berry, leyenda de la NFL y del Salón de la Fama

El histórico receptor de los Colts y exentrenador de los Patriots falleció a los 93 años, dejando un legado imborrable en el fútbol americano

El fútbol americano profesional está de luto tras el fallecimiento de Raymond Berry, uno de los receptores más influyentes en la historia de la NFL y miembro del Salón de la Fama, quien murió a los 93 años en su hogar de Murfreesboro, Tennessee.

La noticia fue confirmada por el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

De acuerdo con su familia, Berry falleció el pasado 25 de mayo rodeado de sus seres queridos, incluida su esposa Sally, con quien compartió 65 años de matrimonio.

Considerado un pionero en la posición de receptor abierto, Berry dejó una huella profunda tanto dentro como fuera de los emparrillados gracias a una carrera construida sobre la disciplina, la preparación y una ética de trabajo que lo convirtió en referente para generaciones posteriores.

La dupla histórica con Johnny Unitas

Berry alcanzó la inmortalidad deportiva durante su etapa con los Baltimore Colts, franquicia con la que jugó entre 1955 y 1967.

Su sociedad con el legendario mariscal de campo Johnny Unitas es considerada una de las combinaciones más exitosas de la historia de la liga.

A lo largo de 13 temporadas atrapó 631 pases para 68 touchdowns, cifras que en su momento establecieron récords de la NFL. Lideró la liga en recepciones en tres ocasiones y fue seleccionado a seis Pro Bowls.

Su desempeño ayudó a los Colts a conquistar los campeonatos de 1958 y 1959, además de disputar otra final en 1964.

El héroe del “mejor partido jamás jugado”

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en la final de la NFL de 1958 frente a los New York Giants, encuentro conocido como “El mejor partido jamás jugado”.

En aquel duelo, transmitido a nivel nacional y considerado un punto de inflexión para la popularidad del fútbol americano profesional, Berry registró 12 recepciones para 178 yardas y un touchdown, liderando a Baltimore hacia una histórica victoria en tiempo extra.

Su actuación consolidó su reputación como uno de los receptores más confiables y precisos de todos los tiempos.

A pesar de no contar con condiciones físicas extraordinarias, Berry logró convertirse en una superestrella gracias a su dedicación. Desarrolló decenas de rutas distintas para desmarcarse y dedicó incontables horas al estudio del juego y al perfeccionamiento de su técnica.

Su obsesión por la preparación lo llevó a diseñar ejercicios poco convencionales para fortalecer sus manos y mejorar su capacidad de recepción, cualidades que terminaron definiendo su legado dentro de la NFL.

En reconocimiento a su trayectoria, fue inducido al Pro Football Hall of Fame en 1973.

Éxito también como entrenador

Tras retirarse como jugador, Berry inició una destacada carrera como entrenador. Formó parte de los cuerpos técnicos de varias franquicias y posteriormente asumió la dirección de los New England Patriots.

Entre 1984 y 1989 acumuló una marca de 48 victorias y 39 derrotas, llevando a la franquicia a disputar el Super Bowl XX, la primera aparición de los Patriots en el partido por el campeonato de la NFL.

Aunque Nueva Inglaterra cayó ante los Chicago Bears, Berry quedó registrado como una figura clave en el desarrollo de la organización.

La propietaria de los Colts, Carlie Irsay-Gordon, destacó que Berry transformó la posición de receptor abierto y ayudó a moldear el fútbol americano moderno.

Su influencia trascendió estadísticas y campeonatos. Fue admirado por su profesionalismo, liderazgo y compromiso con la excelencia, características que lo convirtieron en uno de los personajes más respetados en la historia de la NFL.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más emblemáticas del deporte estadounidense, pero su legado permanecerá vivo en cada receptor que encuentre en la preparación y el esfuerzo el camino hacia la grandeza.