Muere O. J. Simpson, polémica ex estrella de la NFL

La noticia del fallecimiento de O.J. Simpson, una de las figuras más polémicas en la historia del deporte estadounidense, ha conmocionado al mundo. Recordado por su exitosa carrera en la NFL y su posterior involucramiento en un caso legal que capturó la atención global, Simpson dejó un legado marcado por controversias.

El anuncio oficial de su muerte fue realizado por su familia a través de un breve comunicado en redes sociales.

También compartieron que los últimos minutos con vida, OJ Simpson estuvo rodeado de sus familiares.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family