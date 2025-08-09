Muere la piloto Matilde Itzcovich, joven promesa del karting

En 2024, la deportista se convirtió en la primera piloto uruguaya en participar en el Mundial de Karting CIK FÍA que se llevó a cabo en Inglaterra

La joven piloto uruguaya Matilde Itzcovich falleció a los 16 años, según informó este jueves la Federación Uruguaya de Karting.

Tras conocerse la noticia, Peñarol emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el hecho. El equipo de Montevideo había anunciado en octubre de 2023 que la deportista lo representaría en automovilismo.

"El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento", indicó.

En 2024, la deportista se convirtió en la primera piloto uruguaya en participar en el Mundial de Karting CIK FÍA que se llevó a cabo en Inglaterra.

Este hecho fue destacado en su momento por la Secretaría Nacional del Deporte, que le entregó el pabellón nacional y destacó que Itzcovich volvió a poner el karting del país sudamericano al nivel que lo habían hecho anteriormente pilotos como Gonzalo Rodríguez y Santiago Urrutia.

Asimismo, la deportista también formó parte de la Academia de la Federación Internacional del Automóvil.