Muere jugador de 16 años de Piratas FC durante entrenamiento

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente, identificado como Yael, comenzó a sentirse mal mientras participaba en las actividades del equipo

El futbol veracruzano se encuentra de luto tras la muerte de un jugador de 16 años de las fuerzas básicas de Piratas FC, quien se desvaneció durante un entrenamiento realizado la mañana de este viernes en las instalaciones del estadio Luis "Pirata" Fuente.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente, identificado como Yael, comenzó a sentirse mal mientras participaba en las actividades del equipo. Testigos señalaron que el joven presentó molestias físicas, se llevó las manos al pecho y posteriormente perdió el conocimiento sobre el terreno de juego.

Tras la emergencia, personal del club lo trasladó de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de Veracruz, ubicadas sobre la avenida Salvador Díaz Mirón.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por paramédicos y médicos, el futbolista no respondió y se confirmó su fallecimiento.

Las causas de la muerte aún no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, versiones preliminares apuntan a un posible paro cardiorrespiratorio, mientras que otras señalan que el jugador pudo haber sufrido un golpe de calor antes de desplomarse.

El fallecimiento del juvenil ha generado consternación entre la comunidad deportiva y también ha dado lugar a cuestionamientos sobre los protocolos de atención médica implementados durante el entrenamiento.

Al momento no existe una determinación oficial que acredite alguna negligencia por parte del club o del personal que intervino en la emergencia.

El joven formaba parte de las categorías de desarrollo de Piratas FC, institución que actualmente compite en la Liga de Expansión MX.

Diversos compañeros, familiares y aficionados acudieron a la Cruz Roja tras conocer la noticia, mientras que el caso continúa bajo revisión de las autoridades correspondientes.

Hasta la tarde de este viernes, ni la Liga de Expansión MX ni Piratas FC habían emitido un posicionamiento sobre el fallecimiento del futbolista.