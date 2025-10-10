Muere joven promesa del boxeo, Arturo Gatti Jr., a los 17 años

Arturo Gatti Jr. inició su formación boxística desde los doce años en Canadá, país donde su padre alcanzó la fama internacional.

El mundo del pugilismo se encuentra de luto por el fallecimiento de la joven promesa Arturo Gatti Jr. a la edad de 17 años.

La noticia fue confirmada por el ex pugilista, Chuck Zito, a través de sus redes sociales, en donde detalló las circunstancias de su muerte.

En dicha publicación aseguró que el hijo de la leyenda del boxeo "Thunder" Gatti fue hallado ahorcado en su departamento de México el martes 7 de octubre.

La Federación Canadiense de Boxeo Amateur (CABA) lamentó su fallecimiento en un comunicado en el que describió al boxeador como un joven disciplinado, respetuoso y con una enorme pasión por el deporte.

Arturo Gatti Jr. inició su formación boxística desde los doce años en Canadá, país donde su padre alcanzó la fama internacional. Posteriormente, se trasladó a México para perfeccionar su técnica.

Su padre, Arturo "Thunder" Gatti murió el 11 de julio de 2009 en un condominio de Pernambuco, Brasil, durante unas vacaciones familiares. El excampeón fue hallado colgado con el cinturón de su esposa.