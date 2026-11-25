En 2017 fue incluido en el Salón al Mérito Deportivo, un recinto de la fama que incluye a los grandes atletas tamaulipecos

El atleta José Luis Garza Ortiz, conocido como "Choco", fue uno de los atletas tamaulipecos más laureados nacional e internacionalmente hablando. El nacido en Tampico se especializó en el fisicoculturismo, dejando huella en su vida y en la de otros atletas.

Cinco campeonatos nacionales y un Mr. Latinoamerica

José Luis, consiguió 5 campeonatos nacionales y un Mr. Latinoamérica, siendo uno de los logros más destacados internacionalmente hablando en la carrera del atleta.

Además de conseguir logros, también le ayudo a jóvenes que compartían la misma pasión a prepararse para este deporte. Además de contar con su propio gimnasio.

Reconocen su trayectoria en el Salón al Mérito Deportivo

En 2017 fue incluido en el Salón al Mérito Deportivo, un recinto de la fama que incluye a los grandes atletas tamaulipecos. De igual forma, recibió una distinción similar en Ciudad Madero.

Con información de Martín Díaz...