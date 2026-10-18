Muere José Eleuterio Mansur, creador de Correcaminos

El exentrenador e impulsor deportivo registró al equipo tamaulipeco ante la FMF en 1980 y fue homenajeado en el Estadio Marte R. Gómez.

José Eleuterio Mansur Guevara, fundador del Club de Futbol Correcaminos, falleció la madrugada de este sábado a los 84 años de edad.

En 1980, Mansur Guevara registró al equipo ante la Federación Mexicana de Futbol, dando paso a la participación formal de Correcaminos en el futbol profesional.

Su trayectoria estuvo ligada al desarrollo del futbol en Tamaulipas. Fue jugador amateur, integrante de los extintos Cuerudos, promotor de ligas locales y director técnico de la selección de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la que obtuvo múltiples campeonatos.

También se desempeñó como entrenador en la Tercera División Profesional, auxiliar técnico en el máximo circuito y jefe de prensa de Correcaminos en la entonces Primera División A. Además, presidió la Asociación Estatal de Futbol y coordinó la Liga Infantil y Juvenil Copa UAT.

El pasado 25 de septiembre, fue reconocido como integrante del Mural de Leyendas del Estadio Marte R. Gómez, en homenaje a su contribución a la historia del club.