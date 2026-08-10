Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi a los 68 años

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario tras una larga enfermedad. Fue una figura clave en la vida y carrera de Lionel Messi

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió anoche a los 68 años en una clínica de Rosario, Argentina, donde permanecía internado debido a una larga enfermedad.

Jorge fue una figura fundamental en la trayectoria de Lionel desde sus primeros años en las divisiones inferiores de Newell’s.

Cuando el futbolista era apenas un juvenil, encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba y posteriormente impulsó la búsqueda de oportunidades fuera de Argentina.

El padre detrás de la carrera de Messi

La llegada de Lionel al Barcelona marcó un momento decisivo para la familia.

Jorge acompañó a su hijo durante sus primeros meses en España y decidió permanecer a su lado cuando el joven futbolista tuvo dificultades para adaptarse a su nueva vida.

Con el crecimiento de la carrera de Lionel, Jorge también se convirtió en su representante y participó en importantes negociaciones relacionadas con su trayectoria y su imagen.

Aunque mantuvo un perfil discreto y pocas veces habló públicamente, su presencia fue constante detrás de los principales momentos de la carrera de su hijo.

Una enfermedad que preocupó a la familia

La ausencia de Jorge durante el Mundial de 2026 llamó la atención, especialmente porque la familia de Messi acostumbraba acompañarlo en las Copas del Mundo.

Durante el torneo, Lionel Messi protagonizó un momento de gran emoción después de marcar y posteriormente conseguir un hat trick.

El futbolista explicó que atravesaba días difíciles por una situación familiar.

Días después, la familia Messi informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Jorge Messi estuvo casado con Celia María Cuccittini y fue padre de Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Su muerte pone fin a la vida de una de las personas que acompañaron más de cerca el camino de Lionel Messi desde Rosario hasta la élite del futbol mundial.