Muere Jesús Sommers, histórico 'Rey del Hit' del beisbol mexicano

El béisbol mexicano está de luto. El histórico pelotero Jesús Sommers, conocido como el “Rey del Hit”, falleció este sábado a los 76 años, informó el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

“Lamentamos con profundo dolor el sensible fallecimiento de Jesús Sommers, Inmortal del Beisbol Mexicano Clase 2002. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, publicó la institución en su cuenta oficial de X sin detallar la causa del deceso.

Ícono del béisbol nacional

Nacido el 11 de noviembre de 1949 en Guaymas, Sonora, Sommers construyó una de las carreras más longevas y productivas del béisbol mexicano.

En la Liga Mexicana de Béisbol se convirtió en el líder histórico de hits al acumular 3,004 imparables, marca que le dio el apodo de “Rey del Hit” y que lo mantiene como uno de los bateadores más consistentes de todos los tiempos.

Jugó 27 temporadas en la LMB (1970-1996), participó en 2,098 juegos y sumó más de 10 mil turnos al bat, ambos registros históricos. Su promedio de bateo de por vida fue de .291.

Trayectoria por todo el país

A lo largo de su carrera defendió a múltiples clubes. En la LMB vistió, entre otros, los uniformes de:

Leones de Yucatán

Pericos de Puebla

Rieleros de Aguascalientes

Bravos de León

Diablos Rojos del México

Algodoneros de Unión Laguna

Sus mejores años ofensivos llegaron con Bravos de León a mediados de la década de 1980.

En la Liga Mexicana del Pacífico también tuvo una extensa trayectoria de 25 campañas, jugando con equipos como Ostioneros de Guaymas, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis, entre otros.

Reconocimientos y legado

Sommers consiguió al menos 100 hits en 19 temporadas, fue segundo histórico en dobles (488) y se ubicó entre los mejores productores de carreras en la historia de la liga.

Tras su retiro como jugador en 1996, continuó ligado al béisbol como coach, manager e instructor en diversas organizaciones.

Su legado fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 2002.

El club Tomateros de Culiacán también expresó sus condolencias, al recordar al sonorense como jugador insignia y leyenda de la institución.

En 2024 se había reportado que su estado de salud era delicado y se solicitó apoyo económico para su atención médica, sin que se precisara la enfermedad que padecía.