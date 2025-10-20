Muere Jesús Montero, ex jugador de Yankees tras accidente

El beisbolista venezolano perdió la vida luego permanecer internado durante varios días tras ser arrollado por una camioneta en Venezuela

Jesús Montero, de 35 años, perdió la vida tras protagonizar un accidente de transito el pasado 19 de octubre.

El exbeisbolista se encontraba internado luego de que una camioneta lo impactara cuando conducía su motocicleta por calles de su natal Venezuela. Su estado era critico debido a las múltiples heridas sufridas, particularmente las del tórax, que afectó varios de sus órganos.

Montero debutó en las Grandes Ligas en el año 2011 con los New York Yankees, equipo que lo contrató siendo apenas un adolescente. A pesar de tener un prometedor futuro, el beisbolista enfrentó diversas lesiones y problemas disciplinarios lo que provocó el fin de su carrera.

Ante esta noticia, el equipo de los Yankees envió sus condolencias a la familia por medio de redes sociales.

The Yankees are deeply saddened to learn of the passing of Jesús Montero. We send our sincerest condolences to his family & loved ones. pic.twitter.com/jlfUpPmgMt — New York Yankees (@Yankees) October 19, 2025

En la liga invernal venezolana militó seis campañas con los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

Se retiró a los 31 años en la temporada 2020-2021.