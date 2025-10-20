Info 7 Logo
Muere Jesús Montero, ex jugador de Yankees tras accidente

Por: Diana Leyva

19 Octubre 2025, 13:00

El beisbolista venezolano perdió la vida luego permanecer internado durante varios días tras ser arrollado por una camioneta en Venezuela

Jesús Montero, de 35 años, perdió la vida tras protagonizar un accidente de transito el pasado 19 de octubre.

El exbeisbolista se encontraba internado luego de que una camioneta lo impactara cuando conducía su motocicleta por calles de su natal Venezuela. Su estado era critico debido a las múltiples heridas sufridas, particularmente las del tórax, que afectó varios de sus órganos.

Montero debutó en las Grandes Ligas en el año 2011 con los New York Yankees, equipo que lo contrató siendo apenas un adolescente. A pesar de tener un prometedor futuro, el beisbolista enfrentó diversas lesiones y problemas disciplinarios lo que provocó el fin de su carrera.

Ante esta noticia, el equipo de los Yankees envió sus condolencias a la familia por medio de redes sociales.

En la liga invernal venezolana militó seis campañas con los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

Se retiró a los 31 años en la temporada 2020-2021.

