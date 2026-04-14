Muere futbolista de Ghana tras asalto armado a su equipo

Durante el asalto se produjo un forcejeo, momento en el que el delantero recibió un disparo que lo dejó gravemente herido.

El futbolista ghanés Dominic Frimpong, jugador del Berekum Chelsea, murió tras resultar herido en un ataque armado durante un asalto sufrido por su equipo mientras regresaba en autobús luego de disputar un partido de la primera división frente al FC Samartex.

La Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) confirmó el fallecimiento del joven de 20 años mediante un comunicado difundido este lunes, en el que también indicó que las autoridades ya investigan lo ocurrido.

Ataque ocurrió en carretera

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró en la vía que conecta Bibiani con Goaso, cerca de la localidad de Ahyiresu, donde un grupo de hombres armados bloqueó el paso del autobús con la intención de cometer un robo.

Durante el asalto se produjo un forcejeo, momento en el que el delantero recibió un disparo que lo dejó gravemente herido.

Frimpong fue trasladado de emergencia a un hospital en Bibiani, en el noroeste de Ghana, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, según informaron medios locales.

Consternación en el fútbol ghanés

La GFA expresó su profundo pesar por la muerte del jugador, a quien describió como “un joven talento prometedor”, y aseguró que se revisarán los protocolos de seguridad para los equipos que se desplazan por el país.

“Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia”, señaló el organismo en su posicionamiento.

Asimismo, la federación reiteró su compromiso de reforzar las condiciones de seguridad en los traslados para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Trayectoria del jugador

Dominic Frimpong había disputado 13 encuentros con el Berekum Chelsea, en los que anotó dos goles. Se incorporó al club a inicios de este año en calidad de préstamo procedente del Aduana Stars, equipo también perteneciente a la máxima categoría del fútbol ghanés.