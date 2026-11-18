Abel Núñez, perteneciente a la categoría 2008, del FC Ezeiza, perdió la vida el fin de semana tras el golpe recibido el pasado jueves ante Deportivo Muñiz

El futbol argentino se encuentra de luto tras la muerte del juvenil Abel Núñez, integrante de las divisiones inferiores de Futbol Club Ezeiza, quien falleció después de sufrir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido oficial ante Deportivo Muñiz.

El incidente ocurrió el pasado jueves en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, durante un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

De acuerdo con los reportes, Núñez, perteneciente a la categoría 2008 y portador de la camiseta número 10 de Ezeiza FC, recibió un impacto directo en la cabeza tras un potente rechazo del balón. Luego del golpe cayó al césped sin reaccionar, lo que obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos presentes en el estadio.

El juvenil fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de su estado. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció durante el fin de semana. Tras el accidente, el partido fue suspendido de inmediato, así como el encuentro de la Sexta División que debía disputarse posteriormente.

La noticia generó una profunda conmoción en el futbol formativo argentino. A través de sus redes sociales, Futbol Club Ezeiza expresó su pesar por la pérdida del joven jugador, a quien definió como parte de la familia de la institución.

Además de su participación en el futbol de campo, Abel Núñez integraba la Reserva de futsal del club Nueva Estrella, entidad que decidió suspender toda su actividad deportiva en señal de duelo.

La muerte del juvenil ha provocado mensajes de solidaridad de distintos clubes, dirigentes y aficionados, que han acompañado a la familia del jugador y a sus compañeros en uno de los episodios más dolorosos que ha vivido recientemente el futbol juvenil argentino.