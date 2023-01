Muere el luchador Jay Briscoe en accidente automovilístico

El luchador estadounidense Jay Briscoe perdió la vida a los 38 años el martes tras sufrir un fatal accidente automovilístico en Delawere

Por: Luz Camacho

Enero 18, 2023, 11:07

La lucha libre internacional está de luto. La leyenda de Ring of Honor (ROH), Jay Briscoe, murió a los 38 años víctima de un fatal accidente automovilístico.





De acuerdo con la policía estatal de Delaware, el accidente fatal ocurrió en Laurel alrededor de las 5:30 horas (tiempo local) del martes, con otra persona muerta en la colisión.



¿Quién es Jay Briscoe?



Jay Briscoe fue un luchador de estilo rudo, que comunicó en el deporte cuando aún era menor de edad, teniendo contiendas importantes en CZW, una compañía de duelo en su mayoría hardcore.



Briscoe saltó a la fama cuando de integró a Ring of Honor, lo que le valió a la larga estar en el Salón de la Fama de esta empresa en 2022, con dos campeonatos mundiales y la cifra de 13 títulos de parejas junto a su hermano Mark.



También disfrutó del éxito como estrella individual y se convirtió en el campeón mundial de ROH en dos ocasiones.



Briscoe, conocido en México por haber visitado en algunas ocasiones al Consejo Mundial de Lucha Libre, murió siendo el actual Campeón Mundial en Parejas de ROH, por lo que esos títulos tendrán una trascendencia especial ya sin el talentoso luchador, que con 38 años aún tenía mucho futuro dentro del deporte de los costalazos.



Lucha libre está de luto



Las estrellas de todo el mundo de la lucha libre están de luto por la muerte de Briscoe, incluido el jefe de la WWE , Triple H.





An incredible performer who created a deep connection with wrestling fans across the globe. My condolences to the family and friends of Jay Briscoe. — Triple H (@TripleH) January 18, 2023







It is with a heavy heart that we mourn the tragic passing of Jamin Pugh, known to wrestling fans around the world as Jay Briscoe. Our thoughts are with his family, his friends, and his fans. pic.twitter.com/5wB6HpVY0x — ROH - Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) January 18, 2023







I’ve been in tears since I heard the news. I just don’t have the words. Rest in Peace Jay. — Daniel “Cash” Wheeler (@CashWheelerFTR) January 18, 2023







I don’t have the words right now to properly convey my sorrow. I love Jay & Mark Briscoe. Always have. I wouldn’t be here without them. I’m very lucky to have shared the ring & shared so many laughs with Jay Briscoe and I’m so sad to know neither will happen again. RIP my friend. — Sami Zayn (@SamiZayn) January 18, 2023