Su última aparición fue durante Crown Jewel el sábado 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, donde compartió un momento con su compañero de profesión Oba Femi

El mundo de la lucha libre se pintó de luto este viernes, pues sorpresivamente, la WWE anunció mediante sus redes sociales el fallecimiento de Jermaine Haley, más conocido dentro de la empresa como Bronson Reed.

Bronson tenía apenas 38 años y perdió la vida a causa de "complicaciones médicas", aunque de momento la compañía no ha dado más información sobre qué fue exactamente lo que se complicó.

Recordemos que su última aparición dentro del cuadrilátero fue durante la función de Crown Jewel, la cual se celebró el sábado 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, donde compartió un momento con su compañero de profesión Oba Femi.

En su participación, Reed fue tacleado por su contrincante y posteriormente lo lanzó contra una mesa que se encontraba debajo del escenario principal, un "spot" muy común dentro del mundo del deporte espectáculo.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026 Aunque nunca existió una confirmación directa por parte de la WWE sobre el estado de salud de Bronson, diversos insiders reportaron que el "spot" le provocó varias fracturas en las costillas y una laserización de un riñón. Pese a que en pantalla no se observó la gravedad de las mismas, estas lesiones se le abrían complicado a tal grado que el luchador no pudo viajar de Riad, donde habría estado recibiendo atención médica. De igual manera, el luchador conocido como Oba Femi no ha emitido ningún mensaje o reacción mediante sus redes sociales, donde ya está recibiendo millones de mensajes atacándolo por el movimiento.