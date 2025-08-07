Muere el excapitán del Oporto Jorge Costa tras un infarto

Jorge Costa será recordado por su etapa en los terrenos de juego, donde se convirtió en un icono del Oporto, club en el que se formó y jugó

El excapitán y actual director de fútbol profesional del Oporto, Jorge Costa, falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en el centro de entrenamiento y formación del club, informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La FPF lamentó en un comunicado publicado en su página web el fallecimiento de Costa, "uno de los jugadores más destacados de una generación fundamental para la consolidación del fútbol portugués".

"Es un shock esta inesperada y prematura partida de Jorge Costa, un deportista de mi generación y un ejemplo de dedicación y entrega a los equipos de los que formó parte y a nuestra selección nacional. Mi más sentido pésame a la familia y amigos", escribió el primer ministro, Luís Montenegro, en su cuenta de X tras conocer la noticia.

Costa asumió el cargo de director de fútbol profesional del Oporto en 2024, con la toma de posesión del extécnico André Villas Boas como nuevo presidente del club.

Anteriormente, como entrenador, fue campeón de Rumanía con el CFR Cluj y dirigió equipos como el Braga y el Farense o selecciones como la de Gabón, además de pasar por el fútbol tunecino y chipriota.

Sin embargo, Jorge Costa será recordado por su etapa en los terrenos de juego, donde se convirtió en un icono del Oporto, club en el que se formó y jugó desde 1992 hasta 2005.

El excentral disputó 383 partidos con los 'dragones' y ganó ocho Ligas, cinco Copas y cinco Supercopas de Portugal, además de capitanear al equipo hasta la victoria en una Liga Europa y una Liga de Campeones, ambas bajo la dirección en el banquillo de José Mourinho.

Penafiel, Marítimo, el Charlton inglés o el Standard Lieja belga fueron otros de los conjuntos en los que Jorge Costa jugó.

Con Portugal, disputó 50 partidos con la selección absoluta y formó parte de la 'Generación de oro', junto a jugadores como Luís Figo o Rui Costa, que se proclamó campeona del mundo sub-20 en 1991.