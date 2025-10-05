Muere Edú Manga, leyenda brasileña y exjugador del América

La leyenda brasileña Eduardo Antonio Dos Santos, conocido como Edú Manga, falleció a los 58 años, informó este viernes el Club América

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos ‘Edu’, leyenda del Club. Expresemos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, señaló la institución en redes sociales.

Nacido en Brasil, Edú Manga inició su carrera profesional con Palmeiras, donde brilló en la década de 1980. Jugó de 1985 a 1989, periodo en el que marcó 44 goles en 188 partidos y se convirtió en ídolo de la afición.

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

Su talento le valió convocatorias a la selección brasileña para la Copa América de 1987 y las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990.

A finales de los ochenta llegó a México para reforzar al América, donde dejó huella con su habilidad y estilo vistoso.

Uno de los momentos más recordados fue un pase de rabona a Toninho Cerezo, que terminó en gol de cabeza en un clásico nacional ante Chivas.

Además de jugar en Brasil y México, Edú Manga tuvo etapas en Chile, Ecuador, Europa y Japón, consolidando una carrera internacional destacada. Su partida deja un vacío en el fútbol sudamericano y mexicano.