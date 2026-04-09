Muere Dusko Vujošević, leyenda del Partizan, a los 68 años

El histórico entrenador montenegrino Dusko Vujošević falleció a los 68 años, y deja un legado de títulos y formación en el baloncesto europeo

El emblemático entrenador Dusko Vujošević falleció este miércoles a los 68 años, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los banquillos y dejando una huella imborrable en el baloncesto europeo.

La noticia fue confirmada por su familia y por el club Partizan de Belgrado, institución con la que construyó gran parte de su legado y que lamentó la pérdida de quien calificó como un “inimitable general blanquinegro”.

Una vida dedicada al baloncesto

Nacido en Podgorica, Montenegro, Vujošević dedicó prácticamente toda su vida al baloncesto, primero como jugador y posteriormente como entrenador. Su carrera se extendió por diversos países, incluyendo Serbia, Italia, España, Rusia, Francia y Rumanía.

Sin embargo, fue con el Partizan donde alcanzó la cima de su trayectoria, especialmente en 2010, cuando llevó al equipo a la Final Four de la Euroliga.

Durante sus distintas etapas con el club serbio, conquistó:

12 títulos de liga nacional

5 ligas regionales ABA

5 copas nacionales

1 Copa Korac

Además, alcanzó en dos ocasiones la Final Four de la Euroliga, consolidando al Partizan como una potencia del baloncesto continental.

Formador de talento

Vujošević también será recordado por su papel como formador de grandes figuras, entre ellas Nikola Peković y Bogdan Bogdanović, actual elemento de Los Angeles Clippers.

Su filosofía trascendía lo deportivo, ya que buscaba formar personas antes que atletas, una cualidad que fue destacada por el propio club tras su fallecimiento.

En semanas recientes, el técnico había sido hospitalizado debido a complicaciones cardíacas y pulmonares, lo que derivó en un deterioro de su estado de salud.

Además de su éxito a nivel de clubes, dirigió selecciones nacionales como Yugoslavia, Serbia y Montenegro, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, aportando su experiencia al desarrollo del baloncesto en la región.