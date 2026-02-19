Muere Doug Moe, icónico exentrenador de los Nuggets

Doug Moe, legendario entrenador de los Denver Nuggets y figura clave del baloncesto en los años 80, falleció a los 87 años en Texas

Doug Moe murió el 17 de febrero de 2026 a los 87 años en San Antonio, Texas, tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hijo David a amigos cercanos y difundida por allegados del exentrenador.

Los Denver Nuggets lamentaron su fallecimiento en redes sociales, donde lo describieron como “un líder y una persona únicos” que encabezó una de las etapas más emocionantes en la historia de la franquicia.

Una década dorada en Denver

Moe es especialmente recordado por su etapa al frente de los Nuggets entre 1980 y 1990, periodo en el que acumuló 432 victorias, marca histórica del equipo hasta que fue superada por Michael Malone en 2024.

Bajo su dirección, Denver lideró la liga en anotación durante cinco temporadas consecutivas a inicios de los años 80, con un estilo ofensivo de alto ritmo que priorizaba el movimiento constante y el espectáculo.

En 1988 fue nombrado Entrenador del Año de la NBA.

Su mejor campaña llegó en 1985, cuando los Nuggets alcanzaron las Finales de la Conferencia Oeste, donde cayeron ante los Los Angeles Lakers.

Carrera como entrenador y jugador

En total, Moe registró marca de 628-529 en 15 temporadas como entrenador en jefe en la National Basketball Association, incluyendo etapas con los San Antonio Spurs y los Philadelphia 76ers. En San Antonio ganó su división en dos ocasiones y estuvo cerca de disputar unas Finales a finales de los años 70.

Antes de su carrera como entrenador, Moe fue figura en la ABA y jugó junto a su amigo Larry Brown desde su etapa universitaria en North Carolina. Fue All-Star en tres ocasiones en la ABA antes de que problemas en las rodillas pusieran fin a su carrera como jugador.

Más allá de sus números, Moe dejó huella por su personalidad directa, irreverente y apasionada. Recorriendo la banda con saco deportivo gastado, sin corbata y con el cabello revuelto, se convirtió en una figura emblemática en Denver incluso antes de la llegada de John Elway a la ciudad.

En una entrevista de 1983 con The New York Times, describió su carácter como una mezcla de “Jekyll y Hyde”: relajado y bromista fuera de la duela, pero completamente dominado por la intensidad durante los partidos.

Doug Moe será recordado como uno de los entrenadores más singulares y carismáticos en la historia del baloncesto profesional estadounidense, un pionero del juego ofensivo que marcó época en la NBA de los años 80.