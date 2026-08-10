Muere Don Nelson, cinco veces campeón de la NBA, a los 86

Don Nelson, cinco veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama, murió a los 86 años con 1,335 triunfos como entrenador

Don Nelson, cinco veces campeón de la NBA y uno de los entrenadores con más victorias en la historia de la liga, murió este domingo a los 86 años, informó su familia mediante un comunicado.

Nelson construyó una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada al baloncesto profesional, primero como jugador y posteriormente desde el banquillo, donde dejó una de las marcas más destacadas de la NBA.

Ganó cinco campeonatos con Boston

Como jugador, Nelson disputó 14 temporadas en la NBA y consiguió cinco campeonatos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976.

Durante su carrera también pasó por los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers antes de comenzar una etapa igualmente destacada como entrenador.

Una carrera histórica como entrenador

Nelson dirigió durante 31 temporadas a cuatro franquicias de la NBA: Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks.

Al finalizar su carrera como entrenador acumuló 1,335 victorias y 1,063 derrotas, una cifra que durante años lo colocó como el técnico con más triunfos en la historia de la liga.

Su registro solo fue superado posteriormente por Gregg Popovich, quien alcanzó las 1,390 victorias.

El legado de Nelson también quedó reflejado en sus reconocimientos individuales. Fue elegido en tres ocasiones como Entrenador del Año de la NBA.

En 2012, su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto, consolidando su lugar entre las figuras más importantes de la historia de la NBA.