Muere Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años

El club también envió condolencias a su familia y personas cercanas, mientras la noticia provocó una inmediata reacción dentro de toda la liga

El mundo de la NBA se encuentra de luto luego de que los Memphis Grizzlies confirmaran este martes el fallecimiento de Brandon Clarke, ala-pívot que formó parte de la franquicia durante siete temporadas y que era considerado una de las piezas más queridas dentro del vestidor por su entrega en la cancha y cercanía con la comunidad de Memphis.

La organización dio a conocer la noticia mediante un comunicado oficial, aunque no reveló las causas del fallecimiento del jugador canadiense, quien tenía 29 años.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, expresó la franquicia.

El club también envió condolencias a su familia y personas cercanas, mientras la noticia provocó una inmediata reacción dentro de toda la liga.

La NBA lamenta la pérdida de uno de sus jugadores más respetados

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también emitió un mensaje tras confirmarse el fallecimiento.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke. pic.twitter.com/QujShDyGir — NBA Communications (@NBAPR) May 12, 2026

“Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA”, señaló.

La muerte del jugador generó muestras de pesar de excompañeros, entrenadores y aficionados, quienes durante años destacaron su profesionalismo y la energía que imprimía cada vez que saltaba a la duela.

Clarke se había consolidado como uno de los elementos más eficientes de Memphis gracias a su capacidad defensiva, movilidad y efectividad cerca del aro, características que lo convirtieron en una pieza clave desde el banquillo.

Una carrera marcada por la eficiencia y las lesiones

Seleccionado con la vigésima primera elección global del Draft 2019, Clarke llegó a la NBA tras destacar con Gonzaga y rápidamente dejó huella en Memphis.

En su temporada de novato fue incluido en el NBA All-Rookie First Team, reconocimiento que confirmó el potencial que muchos proyectaban para su carrera.

A lo largo de siete campañas disputó 309 partidos, todos con los Grizzlies, registrando promedios de 10.2 puntos y 5.5 rebotes por encuentro, además de sobresalir por un porcentaje de campo superior al 60 por ciento, uno de los mejores registros para un jugador interior de su perfil.

Aunque únicamente fue titular en 50 encuentros, su impacto desde la rotación fue constante y durante años representó profundidad importante para el esquema competitivo del equipo.

Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando buena parte de su trayectoria.

En 2023 sufrió una grave ruptura del tendón de Aquiles que frenó uno de sus mejores momentos deportivos, mientras que en la campaña más reciente apenas pudo disputar dos partidos debido a una severa lesión en la pantorrilla sufrida en diciembre.

Su fallecimiento ocurre tras meses complicados fuera de la cancha

El fallecimiento de Clarke ocurre después de meses particularmente complejos para el jugador.

En abril pasado fue arrestado en Arkansas bajo cargos relacionados con posesión y tráfico de sustancias , un episodio que había colocado su nombre bajo atención mediática mientras atravesaba recuperación física.

Hasta el momento, las autoridades y la organización no han informado si existe alguna relación entre aquel proceso legal y su fallecimiento.

Más allá de los episodios recientes, Brandon Clarke deja el recuerdo de un jugador que encontró en Memphis el lugar donde construyó toda su carrera profesional.

Su legado queda marcado por su aporte deportivo, por su impacto comunitario fuera de la duela y por haber sido parte de una generación que ayudó a consolidar una nueva etapa competitiva para los Grizzlies.