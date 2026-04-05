Muere Borislav Mihaylov legendario portero del futbol en Bulgaria

Borislav Mihaylov fue capitán de la selección nacional y posteriormente presidió la Unión Búlgara de Fútbol durante casi dos décadas

El exguardameta Borislav Mihaylov, considerado una figura emblemática del fútbol en Bulgaria, falleció este martes en Sofía a los 63 años, luego de complicaciones derivadas de un derrame cerebral sufrido meses atrás.

La noticia fue dada a conocer por medios locales, que destacaron su legado tanto dentro como fuera de las canchas.

Referente del fútbol búlgaro

Mihaylov fue capitán de la selección nacional y posteriormente presidió la Unión Búlgara de Fútbol durante casi dos décadas, de 2005 a 2024.

Es recordado como uno de los protagonistas del histórico desempeño de Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde el equipo alcanzó las semifinales bajo la dirección del técnico Dimitar Penev.

Reacciones tras su fallecimiento

"¡Nuestro capitán, nuestro líder, nuestro amigo nos ha dejado! ¡No puedo parar de llorar! ¡Fuiste un gran hombre y un gran portero! ¡Qué triste!", expresó el exfutbolista Hristo Stoichkov en redes sociales.

Stoichkov también señaló que Mihaylov se reencontraría "en un mundo mejor" con su excompañero Trifon Ivanov, fallecido en 2016.

"Cuida de nosotros, guíanos. ¡Te abrazo, amigo mío! ¡Un homenaje a tu memoria!", añadió.

Por su parte, su esposa, la exgimnasta Maria Petrova, compartió un emotivo mensaje de despedida.

"Agradezco al destino por haberme traído a este gran hombre. Gracias por compartir tu vida conmigo. Eras mi paz. Un universo se ha ido", escribió.

Trayectoria en clubes

A nivel profesional, Mihaylov defendió los colores de equipos como Levski, Botev y Slavia en Bulgaria, además de jugar en el extranjero con clubes como Belenenses (Portugal), FC Mulhouse (Francia), Reading FC (Inglaterra) y FC Zúrich (Suiza).

El fútbol formó parte de su historia familiar: su padre, Biser Mihaylov, también fue portero, mientras que su hijo Nikolay Mihaylov se retiró del profesionalismo el año pasado.

Problemas de salud y últimos años

En noviembre pasado, el exjugador sufrió un derrame cerebral del que no logró recuperarse completamente.

En sus últimos años, también fue objeto de polémica tras la difusión de videos en redes sociales en los que aparecía en situaciones comprometidas relacionadas con el consumo de alcohol.