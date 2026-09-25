Muere Bob Pettit, primera leyenda en ganar el MVP de la NBA

El histórico jugador de los Hawks falleció a los 93 años; fue campeón en 1958, ganó dos premios MVP y entró al Salón de la Fama en 1970

La NBA ha perdido a una de sus primeras leyendas. Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de Bob Pettit, primer jugador en recibir el premio MVP de la NBA, a los 93 años.

De acuerdo con su alma mater, la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), Pettit falleció este miércoles. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Nacido en Baton Rouge, Luisiana, en 1932, se proclamó campeón de la NBA en 1958 y fue el primer MVP de la competición, premio que recibió en 1956, cuando comenzó a otorgarse en la décima temporada de la liga.

Bob Pettit ganó dos veces el premio MVP

Pettit, de hecho, fue dos veces MVP, después de ganar nuevamente el premio en 1959.

El ala-pívot jugó 11 temporadas en la NBA y se retiró en 1965 como máximo anotador histórico de la liga hasta ese momento, con 20 mil 880 puntos, y segundo en rebotes, con 12 mil 849.

Terminó su carrera con promedios de 26.4 puntos y 16.2 rebotes por partido.

Ingresó al Salón de la Fama de la NBA

Tras retirarse, en 1970 fue incluido en el Salón de la Fama de la NBA.

A día de hoy, Pettit ocupa el lugar 45 entre los máximos anotadores en la historia de la NBA, justo detrás de Pau Gasol.