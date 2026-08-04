Muere Allan Nascimento, peleador de UFC a los 34 años

Allan Nascimento nació el 11 de septiembre de 1991 y comenzó su trayectoria profesional en las artes marciales mixtas en 2011

El peleador brasileño de peso mosca Allan “Puro Osso” Nascimento murió este lunes a los 34 años, cuando todavía se encontraba activo y apenas seis semanas después de disputar su último combate.

Nascimento fue localizado inconsciente durante la mañana, luego de sufrir lo que preliminarmente fue descrito como un aparente ataque cardíaco mientras dormía. Pese a los esfuerzos del equipo médico que acudió para auxiliarlo, fue declarado muerto en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre un dictamen médico definitivo que establezca la causa del fallecimiento, por lo que la versión del ataque cardíaco permanece como información preliminar.

Una carrera construida alrededor de las sumisiones

Allan Nascimento nació el 11 de septiembre de 1991 y comenzó su trayectoria profesional en las artes marciales mixtas en 2011. Durante 15 años acumuló un récord de 22 victorias y siete derrotas en 29 combates.

Su principal fortaleza fue el jiu-jitsu brasileño. De acuerdo con el registro oficial de su carrera, consiguió 15 triunfos por sumisión, dos por nocaut o nocaut técnico y cinco mediante decisión. Además, concretó 12 finalizaciones durante el primer asalto.

Uno de los datos más destacados de su trayectoria es que nunca fue noqueado ni sometido. Las siete derrotas que sufrió llegaron por decisión de los jueces, varias de ellas mediante tarjetas divididas.

Antes de alcanzar la máxima organización de artes marciales mixtas, compitió en diferentes promotoras de Brasil, Estados Unidos y Japón. Su recorrido incluyó presentaciones en Legacy Fighting Championship y Rizin Fighting Federation, además de diversos circuitos regionales brasileños.

En 2018 participó en el programa de prospectos de Dana White, donde perdió una cerrada decisión dividida ante Raulian Paiva. Aunque no obtuvo un contrato en aquella ocasión, continuó su carrera hasta conseguir una nueva oportunidad tres años después.

Terminó con récord ganador dentro de UFC

“Puro Osso” debutó en UFC en octubre de 2021 ante Tagir Ulanbekov, quien se impuso por decisión dividida. Después de ese resultado, el brasileño construyó una racha de cuatro victorias consecutivas.

Primero derrotó por decisión unánime a Jake Hadley y posteriormente sometió a Carlos Hernández mediante un mataleón durante el primer asalto. Tras un prolongado periodo de poca actividad y múltiples combates cancelados, regresó para vencer a Jafel Filho en las tarjetas.

En noviembre de 2025 consiguió una de sus actuaciones más destacadas al finalizar a Cody Durden con una estrangulación anaconda durante el segundo episodio.

Las sumisiones sobre Hernández y Durden le permitieron recibir dos bonos por Actuación de la Noche. Su registro dentro del octágono terminó en cuatro triunfos y dos derrotas.

Su última pelea ocurrió el pasado 20 de junio frente a Mitch Raposo. Nascimento consiguió derribar a su rival durante el enfrentamiento, pero finalmente perdió mediante otra decisión dividida.

Charles Oliveira despide a su compañero de equipo

Nascimento pertenecía a la academia Chute Boxe Diego Lima, donde entrenaba junto con Charles Oliveira. Además de compartir sesiones de preparación, ambos desarrollaron una relación cercana durante años de convivencia dentro y fuera del gimnasio.

Tras conocerse el fallecimiento, Oliveira lamentó la pérdida de quien consideraba un hermano y recordó que Nascimento lo acompañó durante entrenamientos, competencias y diferentes momentos de su carrera.

El brasileño también estaba contemplado para participar el próximo 9 de agosto en una actividad encabezada por Oliveira, muestra de que permanecía involucrado en el deporte al momento de su muerte.

Con una combinación de resistencia, técnica y especialización en el combate de suelo, Allan Nascimento dejó una trayectoria marcada por las finalizaciones y por el hecho de haber completado 29 peleas profesionales sin ser derrotado por nocaut o sumisión.