Muere Alex Zanardi, medallista paralímpico y piloto de la F1

Su ejemplo de disciplina y resiliencia lo posicionó como una figura global que redefinió los límites en el deporte de alto rendimiento.

El histórico piloto italiano Alex Zanardi, falleció el 1 de mayo de 2026 en Bolonia, Italia, a los 59 años.

La familia del campeón confirmó que murió en paz, rodeado de sus seres queridos, sin revelar oficialmente la causa del deceso.

Su partida cierra la vida de uno de los atletas más admirados de las últimas décadas, cuya historia de superación inspiró a millones en todo el mundo.

De la Fórmula 1 a la gloria en CART

Alessandro Zanardi nació el 23 de octubre de 1966 en Bolonia y construyó una destacada carrera en el automovilismo internacional.

Aunque tuvo paso por la Fórmula 1, fue en la serie CART, posteriormente IndyCar, donde alcanzó su mayor brillo, al coronarse bicampeón en 1997 y 1998, además de conquistar 15 victorias y convertirse en una de las figuras más carismáticas del serial estadounidense.

En septiembre de 2001, durante una carrera en el EuroSpeedway Lausitz, en Alemania, Zanardi sufrió un brutal accidente a más de 300 kilómetros por hora que le provocó la amputación de ambas piernas y lo dejó al borde de la muerte.

Lejos de rendirse, el italiano convirtió la tragedia en una nueva oportunidad. Diseñó sus propias prótesis, aprendió a caminar nuevamente y regresó a la competencia en categorías de turismos con vehículos adaptados.

Renació como campeón paralímpico

Su segunda transformación lo llevó al ciclismo adaptado, disciplina en la que alcanzó una nueva dimensión deportiva.

Zanardi ganó cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, consolidándose como uno de los atletas paralímpicos más exitosos y admirados del planeta.

También destacó en pruebas como el Maratón de Nueva York y competencias Ironman, reafirmando que sus límites eran mucho más amplios que cualquier diagnóstico.

En 2020, durante una prueba de handbike en Toscana, sufrió otro grave accidente tras impactar contra un camión, lo que le ocasionó severos traumatismos craneales y faciales.

Desde entonces enfrentó una larga batalla médica hasta su fallecimiento casi seis años después.

Italia y el mundo le rinden homenaje

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo definió como “un gran campeón y un hombre extraordinario”, mientras que Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, destacó su capacidad para enfrentar desafíos imposibles con una sonrisa permanente.

La FIA también lo recordó como “un símbolo perdurable de coraje y determinación”.

El Comité Olímpico Italiano solicitó guardar un minuto de silencio en todos los eventos deportivos del fin de semana, como tributo a una figura que trascendió disciplinas.

Le sobreviven su esposa Daniela y su hijo Niccolò, así como un legado inmenso que seguirá inspirando generaciones.