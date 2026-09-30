Muere aficionado en estampida durante partido Zimbabue-RD Congo

Un aficionado murió durante una estampida en el Estadio Nacional de Deportes de Harare, donde se disputaba el partido entre Zimbabue y la RDC.

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Un aficionado murió la pasada noche durante una estampida ocurrida en el Estadio Nacional de Deportes de Harare al inicio del partido de fútbol que enfrentó a Zimbabue y la República Democrática del Congo (RDC), de clasificación para la Copa de Naciones de África de 2027, informó la Policía zimbabuense.

La Policía señaló que "se están llevando a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas tras un incidente mortal en el que se vieron involucrados un vehículo policial de control de multitudes y un peatón en el Estadio Nacional de Deportes", según el comunicado que publican este martes medios locales.

"Una persona falleció durante una avalancha humana en la puerta número dos, a las 18.30 horas (16.30 GMT), al inicio del partido de fútbol entre Zimbabue y la República Democrática del Congo", precisaron las fuerzas del orden, al trasladar sus "más profundas condolencias a la familia de la víctima".

El incidente ocurrió en una puerta donde los aficionados con entrada empezaron a impacientarse debido a las medidas de seguridad reforzadas por la presencia del presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en el estadio, según medios locales.

El vehículo implicado es, al parecer, un camión antidisturbios de fabricación israelí equipado con un cañón de agua, de acuerdo con un video analizado por el portal informativo ZimLive.

El video muestra al camión avanzando rápidamente hacia la puerta 2, donde un grupo de personas parecía intentar entrar a la fuerza.

En la aglomeración resultante, una persona cayó y fue atropellada por el vehículo.

Zimbabue perdió 2-1 ante la RDC en su primer partido en el Estadio Nacional de Deportes en cinc