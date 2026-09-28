Muere a los cuarenta años el luchador profesional PAC

El reconocido deportista originario de Inglaterra dejó una huella imborrable en los encordados de Estados Unidos y el circuito global.

El mundo de la lucha libre profesional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido en los cuadriláteros como PAC, a los 40 años de edad. La empresa All Elite Wrestling (AEW) dio a conocer la noticia a través de un comunicado oficial en sus canales de difusión, lamentando profundamente la pérdida del gladiador británico.

Satterley se consolidó como uno de los luchadores aéreos y técnicos más destacados de su generación. Dejó una marca imborrable durante su paso por la WWE, donde actuó bajo el nombre de Adrian Neville y conquistó el Campeonato NXT, además de ser dos veces Campeón de Peso Crucero. Tras su salida de la empresa estadounidense, continuó su trayectoria en el circuito internacional y posteriormente se convirtió en figura clave de AEW, ganando títulos como el Campeonato Internacional (All-Atlantic) y el Campeonato Mundial de Tríos.

Última aparición e impacto internacional

El gladiador originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, mantuvo una intensa actividad sobre el encordado hasta sus últimos días. Apenas un día antes del reporte de su deceso, Satterley participó en el evento PPV AEW All Out 2026, donde sostuvo un enfrentamiento mano a mano contra el luchador mexicano Andrade El Ídolo.

Tanto compañeros de profesión, promociones internacionales como aficionadas y aficionados en todo el mundo han expresado sus condolencias a la familia y allegados de Satterley, recordando su profesionalismo, estilo atlético e impacto en la industria de la lucha libre.