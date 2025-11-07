Muere a los 24 años Marshawn Kneeland, ala defensiva de Cowboys

Los Dallas Cowboys confirmaron la muerte del defensive end, Marshawn Kneeland, una noticia que estremeció a la organización tras un fin de semana en el que el jugador había brillado recuperando un balón bloqueado para touchdown ante Cardinals.
El equipo informó que falleció durante la madrugada y envió condolencias a su familia y a su novia Catalina. Por ahora, no hay información oficial sobre las causas.
We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.— NFL (@NFL) November 6, 2025
Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c
Kneeland llegó a la NFL en el Draft 2024 como pick global 56, procedente de Western Michigan. En sus dos temporadas con la ‘Estrella Solitaria’ disputó 18 juegos, sumó una captura, 15 tacleadas y 11 asistencias.
Su agente, Jonathan Perzley, confirmó la noticia y pidió respeto a la privacidad de la familia en este momento. Describió a Kneeland como un jugador que nunca dejó de luchar por su sueño, entregándose en cada jugada, cada práctica y cada oportunidad, dentro de una de las franquicias más observadas de la liga.