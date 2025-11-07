Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Muere a los 24 años Marshawn Kneeland, ala defensiva de Cowboys

Por: María Fernanda Colunga

06 Noviembre 2025, 10:37

Compartir

La franquicia queda en shock tras la muerte inesperada del joven que había ganado espacio y narrativa propia dentro de Dallas con su entrega total NFL.

Muere a los 24 años Marshawn Kneeland, ala defensiva de Cowboys

Los Dallas Cowboys confirmaron la muerte del defensive end, Marshawn Kneeland, una noticia que estremeció a la organización tras un fin de semana en el que el jugador había brillado recuperando un balón bloqueado para touchdown ante Cardinals.

El equipo informó que falleció durante la madrugada y envió condolencias a su familia y a su novia Catalina. Por ahora, no hay información oficial sobre las causas.

Kneeland llegó a la NFL en el Draft 2024 como pick global 56, procedente de Western Michigan. En sus dos temporadas con la ‘Estrella Solitaria’ disputó 18 juegos, sumó una captura, 15 tacleadas y 11 asistencias.

Su agente, Jonathan Perzley, confirmó la noticia y pidió respeto a la privacidad de la familia en este momento. Describió a Kneeland como un jugador que nunca dejó de luchar por su sueño, entregándose en cada jugada, cada práctica y cada oportunidad, dentro de una de las franquicias más observadas de la liga.

Comentarios