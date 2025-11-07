Muere a los 24 años Marshawn Kneeland, ala defensiva de Cowboys

La franquicia queda en shock tras la muerte inesperada del joven que había ganado espacio y narrativa propia dentro de Dallas con su entrega total NFL.

Los Dallas Cowboys confirmaron la muerte del defensive end, Marshawn Kneeland, una noticia que estremeció a la organización tras un fin de semana en el que el jugador había brillado recuperando un balón bloqueado para touchdown ante Cardinals.

El equipo informó que falleció durante la madrugada y envió condolencias a su familia y a su novia Catalina. Por ahora, no hay información oficial sobre las causas.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Kneeland llegó a la NFL en el Draft 2024 como pick global 56, procedente de Western Michigan. En sus dos temporadas con la ‘Estrella Solitaria’ disputó 18 juegos, sumó una captura, 15 tacleadas y 11 asistencias.

Su agente, Jonathan Perzley, confirmó la noticia y pidió respeto a la privacidad de la familia en este momento. Describió a Kneeland como un jugador que nunca dejó de luchar por su sueño, entregándose en cada jugada, cada práctica y cada oportunidad, dentro de una de las franquicias más observadas de la liga.