Motores rugen en Monterrey con segunda fecha de la Serie Turismo

La segunda fecha de la Temporada 2026 se llevará a cabo este domingo a partir de las 12:00 horas en el Autódromo Monterrey

Los aficionados al automovilismo están de fiesta, ya que este domingo 12 de abril de 2026 se correrá la segunda fecha de la Temporada 2026 de la Serie Turismo Monterrey.

La cita es a las 12:00 horas en el asfalto del Autódromo Monterrey.

En la pista habrá carreras de autos de Gran Turismo, trackday y motos.

Además, para los fans del deporte motor habrá exhibición de carros Volkswagen, combis y Karmann Ghia de cualquier modelo o año durante el evento, donde prevalece un ambiente 100 por ciento familiar.

La primera fecha de este certamen del deporte motor se llevó a cabo hace casi un mes, el pasado sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el mismo escenario.

La campaña consta de ocho jornadas o fechas: la tercera será el 23 y 24 de mayo, la cuarta el 27 y 28 de junio, la quinta el 22 y 23 de agosto, la sexta el 19 y 20 de septiembre, la séptima el 17 y 18 de octubre, y la octava y última el 21 y 22 de noviembre.

Los mejores pilotos estarán en acción en la pista para deleitar a los seguidores que se darán cita en las tribunas.